A megállapodás értelmében a Zscaler befektetői minden egyes részvényükért 1,135 darab CrowdStrike-törzsrészvényt kapnak. Ez részvényenként nagyjából 260,41 dolláros értéket jelent, ami mintegy 34 százalékos prémiumot képvisel a Zscaler legutóbbi, 194,82 dolláros záróárához és 31,8 milliárd dolláros piaci kapitalizációjához képest. A tranzakció lezárulta után az egyesült vállalat 84,1 százalékát a CrowdStrike jelenlegi részvényesei birtokolják majd, a fennmaradó rész pedig a Zscaler befektetőié lesz.
A közel 235 milliárd dolláros piaci értékkel rendelkező, texasi székhelyű CrowdStrike eddig elsősorban a személyi számítógépeket és szervereket védő Falcon nevű végpontvédelmi rendszeréről volt ismert.
A kaliforniai Zscaler megszerzésével azonban a vállalati hálózatok védelmében is meghatározó szerephez jut.
A Zscaler felhőalapú megoldásai a hagyományos virtuális magánhálózatokat (VPN) váltják ki, szigorúbb ellenőrzést biztosítva a távoli hozzáférések felett. Ez jelentősen csökkenti annak a kockázatát, hogy a rendszerbe bejutó támadók szabadon mozoghassanak a vállalati hálózaton belül, ami különösen fontos szempont a hagyományos VPN-szolgáltatókat – például a Citrixet és az Ivantit – ért sorozatos, államilag támogatott hackertámadások fényében.
Az akvizíció tovább erősíti a kiberbiztonsági piac koncentrációját, ahol egyre kevesebb cég felügyeli a világ számítógépes hálózatainak egyre nagyobb részét.
A felvásárlási hullámot a mesterséges intelligenciával támogatott kibertámadásoktól való félelem, valamint az egyre önállóbb, úgynevezett ágensalapú AI-rendszerek biztonsági kockázatai hajtják. George Kurtz, a CrowdStrike vezérigazgatója szerint a biztonság ma már nem csupán a támadók kizárásáról szól, hanem arról is, hogy a vállalatok biztonságosan engedhessék be a mesterséges intelligenciát a rendszereikbe, és egyetlen felületen keresztül irányíthassák az önállóan működő alkalmazásokat.
A szektorban az utóbbi időben sorra születnek az óriásüzletek. A Google anyavállalata, az Alphabet 32 milliárd dollárért vásárolta fel a Wizt, a ServiceNow pedig 7,75 milliárd dollárt fizetett az Armis nevű startupért. A fő rivális Palo Alto Networks februárban zárta le a CyberArk nagyjából 25 milliárd dolláros akvizícióját, a múlt héten pedig az Applied Compute nevű MI-platform megszerzéséről állapodott meg egy 4,5 milliárd dolláros részvénycserés üzlet keretében.
A fokozott piaci aktivitást az is fűti, hogy az Egyesült Államokban a közelmúltban súlyos informatikai leállások érintették a Microsoftot, a JPMorgan nagybankot, a United Airlines légitársaságot, sőt még a Nemzetbiztonsági Ügynökséget (NSA) is. Bár ezeket az eseteket végül rendszer- és eszközhibákra vezették vissza, az incidensek rámutattak a kritikus infrastruktúrák sérülékenységére.
A Gartner piackutató cég előrejelzése szerint a globális információbiztonsági kiadások idén közel 12 százalékkal, 244 milliárd dollárra nőnek. A Zscaler felvásárlása a tervek szerint a CrowdStrike 2028-as pénzügyi évének második felében zárul le, és a vállalat a folyamat befejezését követő másfél-két éven belül évi 500 millió dolláros költségszinergiát vár az egyesüléstől.
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