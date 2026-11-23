A hitelkockázati félelmek enyhülését jól mutatja, hogy az S&P Dow Jones befektetésre ajánlott vállalati kötvényeket követő CDX-indexének felára április 8. óta a legnagyobb napon belüli csökkenést produkálta. Ezzel párhuzamosan az európai piacon is jelentősen javultak a befektetésre ajánlott, illetve a bóvli kategóriájú (high-yield) kötvények kockázati mutatói, egy hasonló tengerentúli, magas hozamú papírokat mérő index pedig hét hónapja nem látott mértékben erősödött.

A hétfői megnyugvást egy komoly múlt heti eladási hullám előzte meg, amely során meredeken megdrágult a nagy technológiai vállalatok nemfizetési kockázata elleni biztosítás. Bár a piac most pozitívan reagált, az olyan óriáscégek, mint az Nvidia, a Meta Platforms vagy a SpaceX csődkockázati felárai (CDS) hétfőn csak részben tudták ledolgozni az előző héten felhalmozott emelkedést. Mark Clegg, az Allspring Global Investments vezető kötvénykereskedője szerint

a befektetők csak kapkodják a fejüket, és a 2025. tavaszi vámintézkedések óta nem volt példa hasonló piaci kilengésekre, ugyanakkor a mesterséges intelligenciára épülő befektetési sztori fennmaradása egyértelműen kedvező jel.

Az Nvidia központi szerepet játszik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hitelpiaci fellendülésben, miután a vállalat az év korábbi szakaszában 25 milliárd dollárnyi befektetésre ajánlott kötvényt bocsátott ki. A szektor globális ökoszisztémája – beleértve az AI-startupokat, a számítási kapacitást nyújtó szolgáltatókat és a modellfejlesztőket – nagymértékben függ a chipgyártó több milliárd dolláros befektetéseitől és pénzügyi garanciavállalásaitól. Emiatt az Nvidiához kötődő származtatott ügyletek a legforgalmasabbak közé tartoznak az amerikai CDS-piacon, a cég pedig az egyik leglikvidebb szereplő a vonatkozó CDX-indexben.

Huang visszatérése a részvénypiacokat is valósággal felrobbantotta hétfőn.

Az Nvidia részvényeinek árfolyama napon belül 37 százalékkal is megugrott, ami 2000 óta a legnagyobb emelkedésnek számít, bár a papírok még ezzel a szárnyalással is csak a közelmúltbeli veszteségeik egy részét tudták ledolgozni.

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