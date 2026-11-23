Trump a CNBC-nek adott hétfői interjújában saját sikereként könyvelte el Huang visszahelyezését az Nvidia élére, akit egyenesen nemzeti kincsnek nevezett. Az elnök elmondása szerint vasárnap egyeztetett az Nvidia igazgatótanácsával, és a múlt heti, különösen pénteken felerősödő tőzsdei zuhanás után már sokkal könnyebben győzte meg a testületet a vezérigazgató visszahívásáról, mint másfél héttel korábban. A Marketwatch elemzése rámutatott, hogy
a piaci szereplők a helyzetet a 2008–2009-es pénzügyi válság kormányzati mentőakcióihoz hasonlítják.
A William Blair befektetési bank elemzői szerint
Huang egyszerűen túl meghatározó ahhoz, hogy kirúgják, visszatérése pedig levette a nyomást a részvényekről, még ha a történtek komoly kérdéseket is vetnek fel a cég irányításával kapcsolatban.
A menesztés hátterében az állt, hogy a vezérigazgató eltitkolt viszonyt folytatott egy közvetlen beosztottjával, valamint egy olyan nővel is, akiről feltételezik, hogy a kínai hírszerzésnek dolgozik. Az igazgatótanács korábban azért indított független vizsgálatot, hogy kiderüljön, Huang célpontja volt-e külföldi titkosszolgálati műveletnek. Sajtóértesülések szerint a testület a vezető őszinteségének hiányát és a hazugságait nehezményezte a leginkább. Trump azonban elbagatellizálta a nemzetbiztonsági kockázatokat, mondván, sokkal nagyobb veszélyt jelentene az amerikai technológiai szektorra, ha elveszítenék Huang mesterségesintelligencia-chipek terén szerzett szaktudását. A tajvani származású szakembert ugyanis az elnök szerint könnyen átcsábíthatná a Huawei vagy egy másik kínai vállalat.
A tőzsdei nyitás előtt kiadott hivatalos közleményében az Nvidia tudatta, hogy a testület egyhangú szavazással helyezte vissza Huangot a vezérigazgatói és elnöki székbe,
miután egyeztettek vele, és elégedettek voltak az őszinteségével. A vállalat hangsúlyozta, hogy az amerikai kormányzat felső köreiből kapott tájékoztatás alapján a döntés nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot.
A lépés ugyanakkor heves kétpárti ellenállást váltott ki a törvényhozásban, ahol azt vizsgálják, hogyan juthattak hozzá kínai vállalatok az Nvidia fejlett félvezetőihez az amerikai exporttilalom ellenére. Elizabeth Warren demokrata szenátor felelőtlennek nevezte a döntést, és magyarázatot követelt a Trump-kormányzattól a cégnek nyújtott kormányzati iránymutatásról, míg John Cornyn republikánus szenátor azt kérdőjelezte meg, mire alapozzák a nemzetbiztonsági kockázat hiányát. Huangnak december elsején a képviselőház három bizottsága előtt kell zárt ajtók mögött beszámolnia, december harmadikán pedig a szenátus banki bizottsága előtt vesz részt nyilvános meghallgatáson.
A vállalatirányítási szakértők szintén élesen bírálták a történteket.
Ann Skeet, a Santa Clara
Egyetem etikai központjának megbízott vezetője megdöbbentőnek nevezte, hogy az igazgatótanács még a saját belső vizsgálatának lezárása előtt visszavette a szabályokat megszegő vezetőt, az elnöki beavatkozást pedig az államosítás irányába tett lépésként értékelte. Adam Grant, a Wharton School menedzsmentprofesszora szerint az eset egyértelműen a felelősségre vonhatóság hiányát üzeni, bár olyan szakértő is akadt, aki szerint a testület ott követett el hibát, amikor egyetlen szabályszegés miatt egyáltalán lemondásra kényszerítette a cég pótolhatatlan alapítóját.
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