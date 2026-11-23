Bár a nyugdíjpénztári kuratóriumoknak jogukban áll kinevezni és meneszteni a nyugdíjasok megtakarításait kezelő szakembereket, a közelmúltban megszaporodtak az olyan esetek, amikor a portfóliójukat a technológiai óriásoktól függetleníteni próbáló, a kockázatokat jobban porlasztó alapkezelőktől váltak meg. Az érintettek azért fordultak a felügyelethez, mert hiába érveltek a technológiai kitettség csökkentésének kockázatkezelési előnyeivel, a magasabb hozamok elmaradása miatt mégis elvesztették a megbízatásukat.

A panaszokra reagálva az FCA emlékeztetni fogja a kuratóriumokat arra, hogy más szempontokat is érdemes figyelembe venniük, például azt, hogy egy alapkezelő miként mérsékli a néhány nagyvállalatra összpontosuló koncentrációs kockázatot. A felügyelet közleménye szerint a hosszú távú értékteremtéshez az összképet kell vizsgálni, beleértve a vagyonkezelő előre meghatározott céljait és befektetési stílusát is. A mostani helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2000-es dotkomlufi kipukkanása előtti időszakra, amikor

közvetlenül a piaci összeomlás előtt szintén sok olyan óvatos alapkezelőt bocsátottak el, akik időben kiszálltak a technológiai papírokból.

Az amerikai technológiai szektor a mesterséges intelligencia (AI) iránti lelkesedésnek köszönhetően hatalmasat szárnyalt az elmúlt években, az utóbbi hetekben azonban komoly volatilitást mutatott. Bár a múlt héten az Anthropic végrehajtotta a tőzsdetörténelem egyik legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását (IPO), a technológiai túlsúlyú Nasdaq-100 index medvepiaci tartományba süllyedt. A néhány óriáscég által dominált amerikai részvénypiacot az AI-beruházások lassulásával kapcsolatos félelmek mellett az is megrázta, hogy az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang házasságon kívüli viszonyok napvilágra kerülése miatt lemondott posztjáról.

A brit munka- és nyugdíjügyi minisztérium már júliusban jelezte, hogy lépéseket kíván tenni a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek teljesítményének széttartása miatt, miután öt év alatt 55 százalékos különbség alakult ki a legjobban és a legrosszabbul teljesítő alapok között. Az FCA előírásai szerint az alapkezelőknek évente értékelniük kell az alapjaik ár-érték arányát, a hozamok mellett a szolgáltatás minőségét és a díjakat is vizsgálva. A felügyelet és a nyugdíjpiaci szabályozó hatóság az év elején közös konzultációt is indított az értékmérés és az összehasonlíthatóság módszertanáról, ami alapján 2027-re új szabályokat és iránymutatásokat dolgoznak ki.

A piaci folyamatok nyomán több kuratórium is elismeri, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése átalakítja az alapkezelőkkel szembeni elvárásaikat. David Fogarty, a Dalriada Trustees vezető kuratóriumi igazgatója szerint egyre világosabb, hogy az AI hatása messze túlmutat a szűken vett technológiai részvényeken. Éppen ezért a döntéshozóknak jóval szélesebb látókörrel kell együttműködniük a vagyonkezelőkkel, és minden befektetést a hozampotenciál, a kockázat, valamint a költségek együttes mérlegelésével kell megítélniük.

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