Miközben egyre súlyosabb eladási hullám söpör végig a világ tőzsdéin, és még a hagyományosan biztonságos menedéknek tekintett arany árfolyama is meredeken zuhan, újabb drámai figyelmeztetést fogalmazott meg a 2008-as globális gazdasági válságot sikeresen előrejelző Robert Kiyosaki. A Gazdag papa, szegény papa című sikerkönyv szerzője szerint a világgazdaság már bele is csúszott egy olyan válságba, amely a 2008-as összeomlásnál is sokkal súlyosabb lehet.

A 2008-asnál is nagyobb válság jön a guru szerint

Robert Kiyosaki jóslata különösen feszült piaci környezetben érkezett:

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények zuhanása múlt pénteken 5,3 százalékos esésbe taszította a Nasdaq indexet,

miközben az arany egyetlen hét alatt közel 9 százalékot veszített értékéből, és 3538 dollárig süllyedt unciánként. A technológiai szektorban egyre erősebbek az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak, a befektetői bizonytalanság pedig már a nemesfémek és a kriptodevizák piacára is átterjedt.

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Ebben a helyzetben szólalt meg ismét az összeomlásokról szóló, gyakran szélsőséges jóslatairól ismert befektetési guru, aki az X-en közzétett bejegyzésében súlyos következményeket vetített előre.

Az összeomlás, amelybe most éppen belecsúszunk, sokkal nagyobb lesz, mint a 2008-as válság. Akár globális gazdasági válság is következhet

– figyelmeztetett Kiyosaki.

A guru szerint a közelgő katasztrófa hátterében

elsősorban az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve,

a pénzügyi rendszer működése

és az Egyesült Államok rohamosan növekvő államadóssága áll.

Kiyosaki különösen aggasztónak tartja a származtatott pénzügyi termékek piacán felhalmozódott kockázatokat. Emlékeztetett arra, hogy a másodlagos jelzáloghitelekhez kapcsolódó pénzügyi konstrukciók összeomlása 2008-ban az egész világgazdaságot megrázta, és meggyőződése szerint a jelenlegi helyzet ennél is súlyosabb következményekkel járhat.

A befektetési guru a pénzügyi intézményeket és az amerikai kormányzatot is élesen bírálta. Szerinte a döntéshozók elsősorban saját pozícióik megőrzésére törekednek, miközben az átlagemberek megtakarításai, munkahelyei és nyugdíjai egyre nagyobb veszélybe kerülnek.

A nagy pénznyomtatás hamarosan elkezdődik

– jelentette ki Kiyosaki, aki úgy véli, hogy a hatóságok végül ismét rendkívüli monetáris beavatkozásokkal próbálhatják kezelni a gazdasági nehézségeket.

A pénzügyi összeomlás veszélyei mellett a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci következményeire is kitért. Megfogalmazása szerint az AI úgy fogja felfalni a munkahelyek biztonságát, mint az ember a sült krumplit.

Repeating Lesson: Why I am buying real (no ETFs) gold, silver, Bitcoin, and Ethereum. The problem begins with the Fed. And the worlds investment banks such as Blackrock are stealing our wealth via our money. Our governments are no help. US Treasury leaders, and the gutless beaureauic, job security clinging government leadership are saving themselves…. Not you, your family, your job, your retirement….much less a crashing economy. These are the reasons why I am buying more gold, silver, Bitcoin, Ethereum, real estate, and oil. Repeating reason: Trillion is a 1 with 12 zeros after it. $1,000, 000, 000,000 US is printing $1 trillion every 90- days. Quadrillion is a 1 with 15 zeros after it. The derivatives market is measured in quadrillions. When the “sub-prime mortgage” derivatives market crashed in 2008 the world economy nearly went down with it. If you can find a clip of Wolf Blitzer and me on CNN in 2008 calling for Lehman Brothers, one of America’s oldest banks to fail…. I rest my case. This crash we are just now sliding into is much bigger than 2008. Possibly a global depression. I hope I am wrong…. yet if I am right….gold, silver, Bitcoin, Ethereum will push me into the “ultra rich” category. The BIG PRINT is about to begin. If you were to spend $1 a minute it would take 34,000 years to spend $1 trillion. It takes the Fed and Treasury less than a minute to print $1 trillion. In 2026 US is $49 trillion in debt and climbing. AI is going to eat job security like French Fries. VW just laid off 100,000 workers. Europe is rioting. I predicted this in Rich Dad’s Prophecy in 2002. Those who heeded the warnings are about to get very rich. What are you going to do after the crash? Go back to school for another degree? Take care. If you really want to increase your financial IQ and join a Cashflow Club. They are all over the world in different languages. Is it time for you to meet proactive positive people who love learning about money and taking educated action for themselves, families, and businesses. Find a Cashflow Club nearest you…or get your own game and start your own Cashflow Club. Please just follow the rules if you want to maximize your learning. Take care…. These are not ordinary times. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 23, 2026

Hova menekül a guru?

A borúlátó kilátások ellenére Kiyosaki azt állítja, hogy

továbbra is vásárol fizikai aranyat, ezüstöt, bitcoint, ethereumot, valamint ingatlanokba és olajba is fektet.

A hagyományos pénzügyi rendszerrel szembeni bizalmatlansága miatt ezekben az eszközökben látja vagyona megőrzésének és gyarapításának lehetőségét.

Remélem, hogy tévedek. De ha igazam lesz, az arany, az ezüst, a bitcoin és az ethereum az ultragazdagok közé emelhet

– fogalmazott.

Kiyosaki szerint azok, akik korábban megfogadták a figyelmeztetéseit, hamarosan rendkívül gazdaggá válhatnak. Bejegyzését egy figyelmeztető kérdéssel zárta: „Mit fogsz tenni az összeomlás után?”

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Érdemes a helyén kezelni Kiyosakit

A pénzügyi guru jóslatait érdemes jelentős fenntartásokkal kezelni.

Kiyosaki hosszú évek óta rendszeresen figyelmeztet a világgazdaság közelgő összeomlására,

de a drámai előrejelzései mostanában finoman szólva sem igazolódtak be.

Erre hívta fel a figyelmet számos követője az X-en, akik emlékeztetetnek: Kiyosaki már 2011 óta várja a következő nagy összeomlást, miközben az amerikai részvénypiac zászlóshajója, az S&P 500 azóta számos új történelmi csúcsot ért el.

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