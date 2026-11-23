A szervezet statisztikái szerint a 68 év alatti, munkát vállaló nyugdíjasok száma 2023 és 2025 között előbb stagnált, majd enyhe csökkenésnek indult, megtörve ezzel a hosszú ideje tartó emelkedő trendet. Az ETK ezt részben az idősek elhelyezkedési lehetőségeit szűkítő gyengébb makrogazdasági környezettel magyarázza, részben pedig azzal, hogy
a magasabb korhatár miatt kevesebb a fiatalabb öregségi nyugdíjas.
Jari Kannisto, a központ fejlesztési vezetője rámutatott, hogy mivel az emberek később mennek nyugdíjba, természetes módon zsugorodik azok köre, akik még a kötelező nyugdíjbiztosítás felső korhatára alatt vannak. Finnországban az alsó nyugdíjkorhatár másfél évvel emelkedett az elmúlt időszakban, miközben a biztosítási kötelezettség felső határa változatlan maradt. Ez a felső korhatár azonban jövőre, vagyis 2027-ben már emelkedni fog az 1958-ban születettek számára, akik akkor töltik be a 69. életévüket.
A tavalyi év végén megközelítőleg másfél millió ember részesült keresetalapú nyugdíjban az észak-európai országban, és minden tizedik érintett dolgozott az ellátás folyósítása mellett. A 68 év alatti öregségi nyugdíjasok körében ennél valamivel magasabb, nagyjából 12 százalékos volt a foglalkoztatási ráta. A visszaesés ellenére a nyugdíjasok munkavállalása továbbra is meghatározó az idősebb korosztályokban, hiszen 2025-ben a 65 és 69 év közötti foglalkoztatottak több mint fele, a 60 és 64 év közötti dolgozóknak pedig csaknem a tíz százaléka vett fel nyugdíjat a munkabére mellett.
A rokkantsági nyugdíjban részesülők szintén aktívak voltak a munkaerőpiacon. Tavaly közel negyvenezer érintett vállalt valamilyen munkát az év során, decemberben pedig 25 500 főt foglalkoztattak közülük. A részleges rokkantsági nyugdíjat kapók körében különösen magas volt ez az arány, az év végén ötből négyen dolgoztak.
A kutatás a nyugdíj melletti munkavállalás jelentős anyagi előnyeire is rávilágított. A munkából származó bér szinte megduplázza az érintettek havi bevételét, ráadásul a további munkavégzéssel a későbbi nyugdíjuk összegét is növelik. Tavaly a nyugdíj mellett dolgozó férfiak átlagos havi bruttó összjövedelme megközelítette a 4900 eurót, míg a nőké alig maradt el a 3400 eurótól. Emellett maguk a dolgozó öregségi nyugdíjasok is magasabb, átlagosan havi 2170 eurós nyugdíjban részesültek, ami nagyjából 200 euróval haladta meg az inaktív nyugdíjasok ellátását.
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