Frank Flight, a Citadel Securities makrogazdasági stratégiáért felelős vezetője elemzésében rámutatott, hogy a mostani piaci környezet sokban hasonlít a nyolc évvel ezelőttire. Akkor az ellenálló amerikai gazdaság elfedte a romló kilátásokat, mielőtt a gyengeség az egész piacra átterjedt volna. Ahogy 2018-ban, úgy most is erősödik a dollár, a ciklikus részvények gyengélkednek, a szigorú monetáris politika mellett elkötelezett Fed pedig magasan tartja a kötvényhozamokat. A kereskedők arra számítanak, hogy a jegybank az infláció megfékezése érdekében a jövő hónapban ismét kamatot emel, ami az elmúlt három hónapban komoly nyomás alá helyezte az ipari, a nyersanyagipari és az energetikai szektor papírjait.

A szakértő szerint mindkét időszakban az amerikai gazdaság kivételes teljesítménye és az erős belső kereslet leplezte el a jövőbeli növekedési kilátások romlását.

A helyzetet nyolc éve a Kínával folytatott kereskedelmi háború, napjainkban pedig az Iránnal zajló fegyveres konfliktus súlyosbítja. Flight figyelmeztetett arra is, hogy bár csábító a gondolat, miszerint a legutóbbi piaci korrekció már beárazta a romló kilátásokat, a 2018-as tapasztalatok alapján ez egyáltalán nem vehető biztosra.

Az S&P 500 index hétfőn ugyan emelkedni tudott egy hétnapos, korrekcióba torkolló veszteségsorozat után – amit nagyban segített az a váratlan bejelentés, hogy az Nvidia visszavette vezetőjének Jensen Huangot –, az ország vezető részvényindexe azonban még így is mintegy 7 százalékkal marad el az október eleji rekordszintjétől. A befektetőket továbbra is óvatosságra inti a mesterségesintelligencia-boom esetleges kifulladása és a várható kamatemelések.

A történelmi párhuzamot erősíti, hogy 2018-ban a Fed szintén szigorítási ciklusban volt, és az S&P 500 decemberre közel 20 százalékot zuhant a szeptemberi csúcsáról. Az akkori piaci összeomlás idején Stanley Druckenmiller és Kevin Warsh nyilvánosan sürgették a jegybankot a szigorítás leállítására. Az idén májusban a Fed élére kinevezett Warsh most jegybankelnökként szembesül hasonló feszültséggel. A Fed szeptemberben három év után először emelt újra kamatot, hogy gyorsabban visszaszorítsa az inflációt a 2 százalékos célra, és két jegybanki döntéshozó még a múlt heti részvénypiaci zuhanás közepette is a hitelköltségek további növelése mellett érvelt.

Nohshad Shah, a Citadel Securities EMEA-régiós kötvényértékesítési vezetője szerint

a befektetőknek nem szabad abban bízniuk, hogy a részvénypiacok gyengélkedése majd monetáris lazításra készteti a Fedet.

A 2018-as helyzettel ellentétben ugyanis a maginfláció jelenleg 3 százalék felett, vagyis jóval a jegybanki cél fölött ragadt. Shah úgy véli, hogy a gazdaság egy jóval nehezebb szakaszba lép, mivel a fiskális ösztönzők kifutnak, a finanszírozási feltételek szigorodnak, az amerikai növekedést eddig támogató AI-beruházási hullám pedig veszít a lendületéből. Az elemző szerint

a romló növekedési várakozások és az infláció ellen küzdő Fed politikájának ütközése a hozamgörbe laposodásához vezethet, és további nyomás alá helyezi a kockázatos eszközöket.

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