Történetének eddigi legnagyobb egyszeri tőkebevonását hajtotta végre az Oszkó Péter vezette O3 Partners, amely a sikeresen lezárult nyilvános részvénykibocsátást követően november 27-én a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Standard piacára lép át az Xtendről – derül ki a társaság hétfői közleményéből.

A november 9. és 20. között zajló részvényjegyzés során összesen 273 befektető tett ajánlatot 6,41 millió euró értékben. A végső jegyzési árat az intézményi befektetők ajánlatai alapján részvényenként 8,50 euróban határozták meg, így

a vállalat összesen 5,71 millió euró friss tőkét von be.

A kibocsátás keretében összesen 671 641 új törzsrészvényt jegyeztek le, ebből

A lakossági befektetők a 10,10 eurós maximális áron adták le ajánlataikat, a tényleges kibocsátási ár azonban végül 8,50 euró lett. A bevont tőke közel kétharmada, mintegy 3,73 millió euró lakossági befektetőktől származik.

Az O3 Partners az idei évben összesen több mint 10,5 millió euró értékű befektetői jegyzési ajánlatot gyűjtött össze. Az áprilisban lezárt 3,03 millió eurós tőkeemelést nyáron egy 1,07 millió eurós közösségi finanszírozási kör, majd a mostani, 6,41 millió eurós kibocsátás követte. A társaság közlése szerint az idei részvénykibocsátásokban több mint 350 új befektető vett részt, aminek eredményeként az intézményi befektetők száma tízre, a részvényesek teljes száma pedig ezer fölé emelkedett.

Az O3 Partners részvényei 2021 szeptembere óta forognak a BÉT Xtend piacán. A vállalat az elmúlt öt évben, a mostani kibocsátással együtt, összesen mintegy 21 millió euró tőkét vont be, kizárólag magánforrásból. A frissen bevont forrásokat a társaság

új alapkezelői részesedések megszerzésére, valamint a kapcsolt alapkezelők új alapjaiba történő tőkebefektetésekre fordítja.

Az O3 Partners törzsrészvényeivel november 27-én, pénteken indul a kereskedés a BÉT Standard piacán, amelyet reggel 9 órakor ünnepélyes csengetéssel nyitnak meg.