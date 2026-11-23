A november 9. és 20. között zajló részvényjegyzés során összesen 273 befektető tett ajánlatot 6,41 millió euró értékben. A végső jegyzési árat az intézményi befektetők ajánlatai alapján részvényenként 8,50 euróban határozták meg, így
a vállalat összesen 5,71 millió euró friss tőkét von be.
A kibocsátás keretében összesen 671 641 új törzsrészvényt jegyeztek le, ebből
-
268 lakossági befektető 439 288 darabot,
-
5 intézményi befektető pedig 232 353 darabot jegyzett.
A lakossági befektetők a 10,10 eurós maximális áron adták le ajánlataikat, a tényleges kibocsátási ár azonban végül 8,50 euró lett. A bevont tőke közel kétharmada, mintegy 3,73 millió euró lakossági befektetőktől származik.
Az O3 Partners az idei évben összesen több mint 10,5 millió euró értékű befektetői jegyzési ajánlatot gyűjtött össze. Az áprilisban lezárt 3,03 millió eurós tőkeemelést nyáron egy 1,07 millió eurós közösségi finanszírozási kör, majd a mostani, 6,41 millió eurós kibocsátás követte. A társaság közlése szerint az idei részvénykibocsátásokban több mint 350 új befektető vett részt, aminek eredményeként az intézményi befektetők száma tízre, a részvényesek teljes száma pedig ezer fölé emelkedett.
Az O3 Partners részvényei 2021 szeptembere óta forognak a BÉT Xtend piacán. A vállalat az elmúlt öt évben, a mostani kibocsátással együtt, összesen mintegy 21 millió euró tőkét vont be, kizárólag magánforrásból. A frissen bevont forrásokat a társaság
új alapkezelői részesedések megszerzésére, valamint a kapcsolt alapkezelők új alapjaiba történő tőkebefektetésekre fordítja.
Az O3 Partners törzsrészvényeivel november 27-én, pénteken indul a kereskedés a BÉT Standard piacán, amelyet reggel 9 órakor ünnepélyes csengetéssel nyitnak meg.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Black Friday a tőzsdéken: rég voltak ilyen olcsók a részvények
Igen komoly diszokontok alakultak ki.
Fordulat az Nvidia vezérkeresésében: fontos döntést hozott az egyik legnagyobb esélyes
Azonnal reagálnak a befektetők.
Nőtt a kockázata a technikai recessziónak Franciaországban
Komoly nehézségekkel küzdenek.
Balatoni horgászjegyárak 2027: fájdalmas drágulásra számíthatnak a horgászok, nagy bajba kerülhet a magyar tenger
Az aszály miatt nehéz helyzetbe került a halgazdálkodás.
Súlyos baleset Szentlőrinc térségében: kamionnal ütközött és kisiklott egy motorvonat
A mozdonyvezető súlyos sérüléseket szenvedett.
Találtunk egy 12 százalékos magyar állampapírt – Most óriásit nyerhetsz, ha ezt meg tudod játszani!
Mutatunk egy ígéretes lehetőséget.
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Wekerle lakástakarék - minden fontos információ egy helyen
2027 január 1-jétől újra állami támogatással lehet lakáscélra takarékoskodni. Az Országgyűlés elé november 18-án benyújtott törvényjavaslat szerint a Wekerle Plusz Lakástakarék az első
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Megcsócsált gyümölcsöt kapsz - a tőzsde nem látja el az eredeti funkcióját
Hagyományos, eredeti értelmében így működött a tőzsdei részvénykibocsátás. Van egy remek ötletem, mondjuk drága keleti fűszereket hajóznék be Európába, ismerek egy jó forrást, olcsón
"Csupa öröm ez a vagyonadó!"
Nem a zsemle kicsi. A Karinthyba jártam középiskolába. 1989-től (hej, micsoda év!), amikor az sajátos okokból az elitgimnáziumok elitjének minősült. Felháborító privilégium!  Nemrég
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Már nemcsak az a kérdés, mennyibe kerül az alapanyag, hanem az is, hogy egyáltalán lehet-e kapni
Czédula Tiborral, az ipari létrákat és állványzatokat gyártó Zarges Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?