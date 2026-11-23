Donald Trump amerikai elnök szerint a demokraták november eleji választási győzelme áll a Wall Streeten kibontakozó súlyos eladási hullám mögött. Az elnök arra figyelmeztetett, hogy a részvénypiacok veszteségei tovább nőhetnek, amennyiben politikai ellenfelei nem változtatnak gazdaságpolitikájukon. Trump állításai ugyanakkor több ponton is túlzóak, és a tőzsdei zuhanás hátterében a választási eredményeken túl más tényezők is meghúzódnak.

Donald Trump vasárnap a Truth Socialön közzétett bejegyzésében a demokratákat tette felelőssé az amerikai részvénypiacokon az elmúlt hetekben látott zuhanásért.

Az elnök szerint a november 3-i félidős választások óta több mint 6000 milliárd dollárral csökkent az amerikai tőzsde kapitalizációja, miközben a Nasdaq indexe 20 százalékot veszített értékéből.

Trump úgy fogalmazott, hogy a veszteségekért teljes egészében a demokraták növekedésellenes politikája felelős, és arra figyelmeztetett, hogy

amennyiben politikai ellenfelei nem változtatnak gyorsan az irányvonalukon, a helyzet tovább romolhat.

Az elnök ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a befektetőket is, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok hamarosan ismét megerősödhet, és számos kedvező fejlemény van kilátásban.

A tőzsdei zuhanás súlyosságát jól mutatja, hogy az S&P 500 csak a pénteki kereskedésben 3,7 százalékot, a Nasdaq Composite pedig 5,3 százalékot esett. Előbbi index ezzel már 11,6 százalékkal került október eleji történelmi csúcsa alá, vagyis korrekciós tartományba süllyedt, míg a Nasdaq 20 már 20 százalékkal van lejjebb.

A demokrata győzelem ugyanakkor valóban hozzájárulhatott a technológiai részvények körüli bizonytalansághoz. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a kongresszusi többséget megszerző demokraták szigorúbb szabályozást vezethetnek be a mesterséges intelligencia és az adatközpontok területén, ami lassíthatja az ágazat növekedését.

A zuhanást azonban aligha lehet kizárólag a választási eredménnyel magyarázni. Az elmúlt hetekben egyre nagyobb aggodalmat váltott ki az AI-beruházások megtérülése, a technológiai részvények korábbi magas értékeltsége, valamint a Federal Reserve szigorúbb monetáris politikája is.

Ezt részben Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is elismerte, aki vasárnap több tényező együttes hatásával magyarázta a piaci esést.

Bessent szerint a demokraták előretörése és az AI-szektor várható szabályozási szigorítása valóban megijeszthette a befektetőket, ugyanakkor a jegybank szigorú hangvételű nyilatkozatai és a pénzügyi kondíciók szigorodása is hozzájárultak a negatív hangulathoz.

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