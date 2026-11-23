Komoly finanszírozási nehézségekkel szembesülhetnek jövőre a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok – figyelmeztetett Elon Musk a hétvégén az X-en közzétett bejegyzésében. A milliárdos szerint akár több száz milliárd dollárnyi további forrásra is szüksége lehet az iparágnak.

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Musk arra hívta fel a figyelmet, hogy az AI-infrastruktúra kiépítése rendkívül tőkeigényes folyamat, a vállalatoknak pedig jóval azelőtt ki kell fizetniük a drága chipeket és egyéb berendezéseket, hogy azok ténylegesen bevételt termelnének.

Az adatközpontok üzembe helyezése ráadásul időigényes, hiszen biztosítani kell a megfelelő áramellátást, hűtést és a rendszerek megbízható működését is.

Musk szerint már néhány hónapos csúszás is több száz milliárd dollárral növelheti az iparág forgótőkeigényét, ami komoly finanszírozási kihívást jelenthet 2027-ben.

Musk ugyanakkor nem részletezte, milyen számításokra alapozza becslését, így egyelőre nem világos, valóban mekkora pótlólagos finanszírozásra lehet szüksége az ágazatnak.

Getting this amount of compute turned on, cooled and working reliably is incredibly hard. The cash shortage is also going to be nuts next year. Even cumulative industry delays of a few months between paying for compute and getting it reliable enough to generate revenue will mean hundreds of billions of incremental dollars just for working capital. Where will that come from? — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2026

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