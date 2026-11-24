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Sharon Bell a Bloomberg televíziónak nyilatkozva kifejtette,

hogy az AI-szektor tőzsdei megítélését alapvetően a beruházások megtérülése határozza meg.

Ha a cégek nyereségre tudják váltani az elköltött összegeket, a technológiai ágazat jól teljesít majd, ellenkező esetben viszont gyengélkedni fog. A szakértő szerint ezen a fundamentális összefüggésen az Nvidia menedzsmentjében történt változások sem módosítanak érdemben.

A chipgyártó részvényei hétfőn 31 százalékkal emelkedtek, miután az igazgatótanács visszahelyezte posztjára Jensen Huang vezérigazgatót. A papír 2003 óta nem produkált ilyen mértékű napi emelkedést. Az eufória a szélesebb piacot is magával húzta, ám a Nasdaq 100 index 6,9 százalékos hétfői ugrását követően keddre 1,8 százalékos mínuszba fordultak a jegyzések.

A Goldman Sachs stratégája szerint az amerikai tőzsde szélsőséges koncentrációjára vezethető vissza, hogy egyetlen vállalat körüli hírek ekkora piaci kilengéseket okoznak, a tengerentúlon ugyanis néhány óriáscég uralja a kereskedést. Ez a jelenség egyre inkább a kockázatok szélesebb körű diverzifikálására ösztönzi a globális befektetőket. Ennek a folyamatnak az európai részvénypiac az egyik fő haszonélvezője, mivel összetétele jóval kevésbé függ a mesterséges intelligenciához kapcsolódó üzletektől.

Az elmúlt hónapokban tapasztalt – a magas inflációval és a kamatemelési ciklusokkal gyakran együtt járó – fokozott volatilitás miatt a Goldman Sachs óvatosabb portfólióépítést javasol. Bár a bank továbbra is felülsúlyozza a részvényeket, a piaci kilengések tompítása érdekében a közelmúltban a kötvények arányát is megemelték az ajánlásukban. Bell szerint a jelenlegi környezetben a kockázatcsökkentés és a kitettségek diverzifikálása a legcélszerűbb stratégia.

A megtérülési kilátásokkal kapcsolatban a szakértő megjegyezte, hogy már az európai vállalatok is egyre konkrétabban beszélnek a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásáról és a profitabilitásra gyakorolt kedvező hatásairól. A piacot azonban még nem sikerült teljesen meggyőzni a hatalmas tőkeberuházások indokoltságáról, a projektszintű, részletes megtérülési kimutatások ugyanis a legtöbb esetben még hiányoznak.

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