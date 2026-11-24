Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) engedélyezte a Cogent Biosciences kombinált terápiáját az előrehaladott gyomor- és bélrendszeri daganatban szenvedő felnőtt betegek kezelésére.
A keddi bejelentés hatására a gyógyszeripari vállalat részvényárfolyama több mint 20 százalékkal ugrott meg a délutáni kereskedésben.
Az Ekitna márkanéven forgalomba kerülő, bezuklasztinib hatóanyagú készítményt a Pfizer Sutent nevű gyógyszerével együttesen alkalmazhatják a gasztrointesztinális sztrómatumorban (GIST) szenvedő pácienseknél. Ez a ritka daganattípus általában az emésztőrendszer falában található speciális sejtekben, az úgynevezett Cajal-féle intersticiális sejtekben alakul ki. A most jóváhagyott terápia azoknak a betegeknek nyújt új lehetőséget, akiknél a szokásos elsővonalbeli kezelésnek számító imatinib már hatástalan, vagy a szervezetük nem tolerálja azt.
A hatósági jóváhagyás egy 413 fő bevonásával zajló, késői fázisú klinikai vizsgálat eredményein alapul. A kutatás során a kombinált terápiát kapó betegek állapota átlagosan 16,5 hónapig nem rosszabbodott, míg a kizárólag Sutenttel kezelt csoportnál ez a progressziómentes túlélési időszak csupán 9,2 hónap volt. Az Ekitna a kinázgátlók csoportjába tartozik, és a daganat kialakulásáért felelős KIT-fehérje mutációit célozza. Az előírás szerint a pácienseknek naponta egyszer 600 milligramm Ekitnát és 37,5 milligramm Sutentet kell szedniük.
A havonta valamivel több mint 49 ezer dolláros nagykereskedelmi áron debütáló gyógyszer dobozán kiemelt figyelmeztetés szerepel a májkárosodás kockázata, valamint a terhesség alatti magzati ártalmak veszélye miatt. A klinikai tesztek során a leggyakoribb mellékhatások között a hasmenést, a megemelkedett májenzimértékeket, a magas vérnyomást, az ízérzékelés megváltozását, a hányingert és a fáradékonyságot jegyezték fel.
Andrew Berens, a Leerink Partners elemzője szerint a májtoxicitásra vonatkozó figyelmeztetés várható volt, és valószínűleg nem veti majd vissza a készítmény piaci elterjedését, mivel az orvosoknak már van rutinjuk ennek a mellékhatásnak a kezelésében. A szakértő hangsúlyozta, hogy a gyógyszer alkalmazását elsősorban a túlélési mutatókban elért meggyőző eredmények ösztönzik majd. A Raymond James brókercég szintén erős amerikai piaci rajtra számít, előrejelzésük szerint a készítmény 2026 negyedik negyedévében 12 millió, 2027 első negyedévében 28 millió, a teljes 2027-es évben 195 millió, 2028-ban pedig már 455 millió dolláros árbevételt termelhet.
Forrás: Reuters
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