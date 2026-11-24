A J.P. Morgan szerint az S&P 500 amerikai részvényindex 2027 végére elérheti a 8200 pontot, ami mintegy 14 százalékos emelkedést jelentene a mostani szinthez képest. A nagybank elemzői úgy látják, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások olyan szuperciklust indíthatnak, amely a történelmi átlagot meghaladó vállalati profitnövekedést hozhat.

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A J.P. Morgan legfrissebb előrejelzése szerint

az amerikai S&P 500 részvényindex 2027 végére elérheti a 8200 pontos szintet,

ami a jelenlegi értékéhez képest mintegy 14 százalékos emelkedést jelent. A nagybank elemzői szerint a növekedést továbbra is elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások és a vállalati eredmények ebből fakadó bővülése hajthatják.

A pénzintézet kedden közzétett elemzésében Dubravko Lakos-Bujas globális piaci vezető stratéga és csapata kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia által fűtött szuperciklus várhatóan a historikus trendet meghaladó profitnövekedést eredményez a tőzsdei vállalatoknál.

A szakértők szerint a piaci lendület közelmúltbeli megtorpanása, valamint a befektetői pozicionáltság átrendeződése kifejezetten javította a részvénypiacok rövid távú hozam-kockázat arányát.

A korrekció révén letisztult a piac, ami kedvezőbb beszállási pontokat teremtett a befektetők számára.

Az elemzés hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciára épülő növekedési ciklus fundamentumai változatlanul stabilak. A számítási kapacitások iránti töretlen kereslet, valamint a technológia folyamatos és gyors fejlődése a következő évben is magas szinten tartja majd a vállalatok beruházási kedvét.

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Forrás: Reuters

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