A J.P. Morgan legfrissebb előrejelzése szerint
az amerikai S&P 500 részvényindex 2027 végére elérheti a 8200 pontos szintet,
ami a jelenlegi értékéhez képest mintegy 14 százalékos emelkedést jelent. A nagybank elemzői szerint a növekedést továbbra is elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások és a vállalati eredmények ebből fakadó bővülése hajthatják.
A pénzintézet kedden közzétett elemzésében Dubravko Lakos-Bujas globális piaci vezető stratéga és csapata kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia által fűtött szuperciklus várhatóan a historikus trendet meghaladó profitnövekedést eredményez a tőzsdei vállalatoknál.
A szakértők szerint a piaci lendület közelmúltbeli megtorpanása, valamint a befektetői pozicionáltság átrendeződése kifejezetten javította a részvénypiacok rövid távú hozam-kockázat arányát.
A korrekció révén letisztult a piac, ami kedvezőbb beszállási pontokat teremtett a befektetők számára.
Az elemzés hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciára épülő növekedési ciklus fundamentumai változatlanul stabilak. A számítási kapacitások iránti töretlen kereslet, valamint a technológia folyamatos és gyors fejlődése a következő évben is magas szinten tartja majd a vállalatok beruházási kedvét.
Forrás: Reuters
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Letisztult a piac.
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