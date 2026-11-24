Valóságos eufória söpört végig a tajvani tőzsdén, miután kevesebb mint két héttel kényszerű távozása után Jensen Huang visszatért az Nvidia élére. A világ mesterségesintelligencia-iparában kulcsszerepet betöltő szigetországban valóságos nemzeti hősként tekintenek a vállalatvezetőre.

A tajvani részvényindex kedden 9 százalékos emelkedéssel zárt, ezzel nyolc hónapos mélypontjáról pattant fel.

A tajvani születésű Huang hatalmas népszerűségnek örvend hazájában, látogatásai rendszeresen rajongók és újságírók tömegeit vonzzák.

A jelenséget a helyi média már saját névvel, a „Jensanity” kifejezéssel is illeti.

Huang november eleji kényszerű távozása valóságos sokként érte Tajvant. Múlt héten a helyi technológiai ipar meghatározó szereplői még a Tajpej 101 felhőkarcolón is fényinstallációval üzentek támogatásukról az Nvidia alapítójának.

Huang jelentősége ugyanakkor messze túlmutat személyes népszerűségén. Az üzletember évtizedek alatt szoros kapcsolatokat épített ki a tajvani technológiai vállalatok vezetőivel, létrehozva azt a beszállítói hálózatot, amely az Nvidia mesterségesintelligencia-piaci dominanciájának alapját képezi.

A vállalatvezető rendszeresen találkozik többek között a TSMC, a Foxconn, a Wistron és a Quanta Computer vezetőivel. Ezeket az összejöveteleket a helyi sajtó a részt vevő vállalatok együttes piaci értéke alapján ezermilliárd dolláros vacsoráknak nevezi.

Huang májusban egyenesen a mesterségesintelligencia-forradalom epicentrumának nevezte Tajvant, és arról beszélt, hogy az Nvidia évente 150 milliárd dollárt tervez befektetni a szigeten.

Tajvan legnagyobb pénzügyi holdingtársaságának, a Cathay Financialnek az elnöke szerint Huang visszatérése azért is örvendetes, mert a mesterséges intelligencia további fejlődésével a tajvani beszállítók is jelentős profitra tehetnek szert.

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