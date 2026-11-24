Kereskedelmi feketelistára helyezte az amerikai kereskedelmi minisztérium az Nvidia-botrány középpontjában álló Megaspeedet, valamint az Alibaba egyik szingapúri leányvállalatát. A döntés több hónapja tartó politikai nyomásgyakorlást követően, Jensen Huang visszatérésével egy időben született meg – írja a Reuters.

Az Nvidia partnereként működő Megaspeed ellen 2024 óta folytatnak vizsgálatot az amerikai hatóságok annak megállapítására, hogy a vállalat az exportkorlátozásokat megkerülve juttatott-e mesterségesintelligencia-chipeket Kínába.

A feketelistára kerüléssel a vállalat a jövőben csak az amerikai kereskedelmi minisztérium engedélyével juthat hozzá az amerikai exportkorlátozások hatálya alá tartozó termékekhez, az engedélykérelmeket pedig várhatóan elutasítják.

A Megaspeed két hete került a figyelem középpontjába, miután nyilvánosságra került Jensen Huang viszonya a vállalat egykori vezetőjével, Alice Huanggal, akit az amerikai hatóságok kínai kémkedéssel gyanúsítanak. Peking alaptalannak nevezte a vádakat.

Az amerikai hatóságok az Alibaba szingapúri leányvállalatát, az Apex Enterprise Solutionst is feketelistára helyezték. A vállalat 4,2 milliárd dollárnyi előleget fizetett a Megaspeednek és más cégeknek délkelet-ázsiai számítási kapacitások bérléséért.

Az Alibaba közleményében vitatta a döntést, hangsúlyozva, hogy leányvállalata soha nem juttatott tovább amerikai exportkorlátozás alá eső fejlett chipeket, és minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép a vállalat érdekeinek védelmében.

Az amerikai kereskedelmi minisztériumra az elmúlt hetekben egyre nagyobb politikai nyomás nehezedett. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter november 13-án nyilvánosan kifogásolta, hogy a Megaspeed még mindig nem került feketelistára, és az Nvidia ügyfél-átvilágítási gyakorlatával kapcsolatban is aggályokat fogalmazott meg.

Az Nvidia időközben külön exportellenőrzési bizottságot hozott létre a kereskedelmi szabályok betartásának és a nemzetbiztonsági kockázatoknak a felügyeletére.

A mostani intézkedés azért is figyelemre méltó, mert az amerikai kereskedelmi minisztérium 2025 októbere óta egyetlen új vállalatot sem vett fel a feketelistára. A Reuters júniusi értesülései szerint a Trump-adminisztráció a Kínával fennálló feszültségek enyhítése érdekében több mint száz, nemzetbiztonsági kockázatot jelentőként azonosított vállalat feketelistára helyezését halasztotta el, köztük a DeepSeekét és a CXMT kínai memóriagyártóét.

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