Felépíteni egy vagyont évtizedek munkája – de hogyan lehet megőrizni és továbbadni, ha közben változnak az adózási feltételek, az utódok pedig másként gondolkodnak a pénzről? Hamarosan megjelenő nagyinterjúnkban Bálint Attilát, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának vezetőjét kérdezzük a vagyonos családok legfontosabb dilemmáiról.

A vagyonadó körüli bizonytalanság felgyorsította a családi vagyonok átrendezését: egyre fontosabb kérdés, melyik vagyonelem kinél maradjon, és mikor kerüljön a következő generációhoz. Különösen összetett a helyzet, ha a vagyon jelentős része működő vállalkozásban áll, az utódok pedig nem akarják átvenni a cég irányítását. A vagyonmegosztással közben új ügyfelek jelenhetnek meg a privátbankoknál, akik szüleikétől eltérő befektetési szemléletet és digitális elvárásokat hoznak magukkal.

Bálint Attila Raiffeisen Private Banking, ügyvezető igazgató Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem - Gazdálkodási Karán szerezte 1996-ban. 2007-ben másoddiplomázott az ELTE Jogi Szakokleveles Közgazdászképzésén. Pályafutását a Raiffeisen Bank Zrt. … Tovább

A nagyinterjúban ezekre is választ kerestünk:

Mi lesz a TBSZ adóelőnyeivel, és milyen jövő várhat a bizalmi vagyonkezelésre?

Hogyan alakíthatja át egy vagyonadó a családok és a vállalkozók döntéseit?

Miből fizethető meg az adó, ha a vagyon gépekben, ingatlanokban vagy egy működő cégben áll?

Ki viszi tovább a családi vagyont, ha a gyerekek más utat választanak?

Hogyan változtatja meg a privátbankolást az örökösök új generációja?

A teljes beszélgetés hamarosan megjelenik.

A cikk megjelenését a Raiffesisen Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio