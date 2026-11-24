A francia Sanofi 41 milliárd dollárért vásárolja meg az amerikai Insmed gyógyszergyártót, így ez lehet a Pfizer és a Seagen 2023-as egyesülése óta a gyógyszeripar legnagyobb felvásárlása. A Sanofi részvényenként 175 dollárt fizet készpénzben, és ezzel megszerzi az Insmed két forgalomban lévő légúti gyógyszerét, valamint a fejlesztés alatt álló készítményeit is. Az ügylet várhatóan 2027 első felében zárul le, és 2028 végére már pozitívan járulhat hozzá a francia vállalat nyereségéhez. A befektetők kedvezően fogadták a hírt, hiszen az Insmed árfolyama több mint 14, a Sanofié pedig 8 százalékkal emelkedett. A felvásárlás az idén májusban kinevezett vezérigazgató, Belen Garijo komoly stratégiai lépése, amellyel a cég a Dupixent nevű húzótermékének 2031–2032-ben lejáró szabadalmi védettségére készül.

A francia Sanofi 41 milliárd dollárért vásárolja fel az amerikai Insmed gyógyszergyártó vállalatot, amivel 2023 óta az ágazat legnagyobb szabású tranzakciója jön létre

- közölte a CNBC.

A megállapodás értelmében a Sanofi készpénzben fizet 175 dollárt az Insmed minden egyes részvényéért. Az ügylet révén a francia óriásvállalat megszerzi az Insmed két, már piacon lévő légúti gyógyszerét (a Brinsupri és az Arikayce nevű készítményeket), valamint a cég fejlesztés alatt álló hatóanyagait is. A tranzakció várhatóan 2027 első felében zárul le, és a Sanofi számításai szerint 2028 végére már pozitívan járul hozzá a vállalat nyereségéhez. Ha az üzlet megvalósul, a Pfizer és a Seagen 2023. decemberi, 43 milliárd dolláros egyesülése óta ez lesz a szektor legnagyobb akvizíciója.

A hírre a befektetők is rendkívül kedvezően reagáltak.

A keddi kereskedésben az Insmed részvényei több mint 14 százalékkal, 170 dollár fölé ugrottak,

míg a Sanofi papírjai 8 százalékkal erősödtek a párizsi tőzsdén. A felvásárlás lehetősége egyébként nem érte teljesen váratlanul a piacot, hiszen az Insmed árfolyama már akkor 24 százalékot emelkedett, amikor korábban először szivárogtak ki sajtóhírek a tárgyalásokról.

Az akvizíció komoly stratégiai lépés Belen Garijo részéről, aki idén májusban vette át a Sanofi vezérigazgatói posztját. Elődjének, Paul Hudsonnak az év elején, hat év után azért kellett távoznia, mert költséges kutatás-fejlesztési stratégiája nem hozott elég gyors eredményeket. A Merck KGaA éléről érkező Garijo legfőbb feladata, hogy átvezesse a vállalatot a 2031–2032-re várható időszakon, amikor lejár a cég húzótermékének számító Dupixent immunológiai gyógyszer szabadalmi védettsége, és megjelennek a piacon az olcsóbb generikus készítmények.

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