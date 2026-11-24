Négy éve nem látott ütemben nőhetett az európai vállalatok nyeresége, az év végén pedig az amerikai cégeket is megelőzhetik. A kiugró teljesítmény jelentős része azonban egyetlen szektorhoz kötődik.

Az LSEG adatai szerint az európai vállalatok profitnövekedése a negyedik negyedévben elérheti a 40 százalékot, amivel

2023 óta először előzhetik meg amerikai versenytársaikat.

A Vontobel szakértője szerint a piac eddig alábecsülte az európai feldolgozóipar talpra állásának ütemét, amelyből különösen az ipari berendezéseket gyártó, valamint az elektromos hálózatok fejlesztésében és az elektrifikációban érdekelt vállalatok profitálhatnak.

A harmadik negyedéves eredménynövekedéshez ugyanakkor néhány szektor kiugró teljesítménye járult hozzá:

Az energiaszektor profitja több mint 150 százalékkal emelkedett, miután az iráni háború felhajtotta az olaj- és gázárakat.

Az energiacégek önmagukban a STOXX 600 profitnövekedésének 63 százalékáért feleltek.

A pénzügyi szektor eredménye 30 százalékkal nőhetett, a bankok és a technológiai vállalatok együttesen a teljes profitnövekedés 27 százalékát adták.

A Deutsche Bank elemzői

2027-ben az energiacégek profitjának várható csökkenése ellenére is széles körű, 10 százalékos eredménynövekedésre számítanak.

Mindeközben az európai nagyvállalatok profitmarzsa történelmi csúcsra, 13,5 százalékra emelkedett. A Goldman Sachs szerint ez elsősorban a vállalatok árazási erejének és szigorú költséggazdálkodásának köszönhető, nem pedig a termelékenység javulásának. Az európai vállalatok mindössze 2 százaléka számszerűsítette eddig a mesterséges intelligencia eredményjavító hatását.

A kilátások ugyanakkor korántsem minden szektorban kedvezőek. A tartósan magas energiaárak ronthatják az európai autógyártók és vegyipari vállalatok versenyképességét, miközben a luxusipart a gyenge kínai kereslet és az óvatosabb fogyasztói magatartás sújtja. A bankok esetében pedig már októberben negatív irányba fordultak az eredményvárakozások módosításai.

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