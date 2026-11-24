A novemberi aukciós hét egyik legnagyobb szenzációját november 18-án a Blaquier-Arrieta gyűjtemény árverése hozta a Sotheby’s-nél, ahol Vincent van Gogh Châtaigniers en fleurs (1890) című festménye 190,4 millió dollárért kelt el, ezzel új aukciós rekordot állítva fel a művész számára. A festmény évtizedek óta nem volt látható a nagyközönség előtt.

A gyűjtemény másik kiemelkedő tétele Paul Cézanne Arlequin (1888–1890) című festménye volt, amely 111 millió dolláros áron talált gazdára. Bár az összeg elmaradt a 120 millió dolláros előzetes becsértéktől, a mű így is a művész harlekint ábrázoló sorozatának aukción legdrágábban értékesített darabja lett. A négy festményből álló sorozatnak ez volt az utolsó, még magántulajdonban lévő alkotása. A Blaquier–Arrieta-gyűjtemény 12 tétele összesen 412 millió dolláros bevételt hozott.

Paul Cézanne: Arlequin, 1888-1890. Fotó: Sotheby’s

A Sotheby's aukcióján René Magritte L'Ami de l'ordre (1964) című festménye is kiemelkedő eredményt ért el: 45,5 millió dollárért kelt el, jóval meghaladva a 25–35 millió dolláros előzetes becslést. Az éjszakai tájban megjelenő, keménykalapos alakot ábrázoló alkotás a művész ilyen motívumot felvonultató festményei közül a legmagasabb aukciós árat érte el, bár Magritte abszolút aukciós rekordját nem döntötte meg. A festmény Sydell Miller, a szépségipar meghatározó alakjának hagyatékából származott.

Az aukciós est további két figyelemre méltó eredménye Aaron Douglas és Mary Cassatt nevéhez fűződik, akik egyaránt új egyéni aukciós rekordot állítottak fel. Aaron Douglas, a harlemi reneszánsz egyik meghatározó alkotója, Harriet Tubman (1931) című festményével 14,5 millió dolláros eredményt ért el, jelentősen meghaladva a 2,5–3,5 millió dolláros előzetes becsértéket. Az afroamerikai polgárjogi mozgalom történetének fontos alakját ábrázoló festmény értékesítése egy hétperces licitharcot követően zárult. Az eladásból befolyó összeget a Bennett College támogatására fordítják.

Aaron Douglas: Harriet Tubman, 1931. Fotó: Sotheby’s

Mary Cassatt Summertime (1894–1895) című festménye 13,3 millió dollárért kelt el, szintén új aukciós rekordot jelentve a művész számára. Az alkotás meghaladta a 7–10 millió dolláros előzetes becsértéket. A mű Armand Hammer egykori gyűjteményéből került az aukcióra, az értékesítésből származó bevétel pedig az Armand Hammer Alapítványt támogatja.

A Sotheby's november 16-ai aukcióján Yayoi Kusama No. 3P.B. (1960) című alkotása került a figyelem középpontjába: a mű 15 millió dollárért kelt el, új aukciós rekordot állítva fel a japán művész számára. Az aukció teljes bevétele 378,7 millió dollár volt. Az árverésen többek között Sam Francis, Jonas Wood, Firelei Báez és Tomma Abts is új aukciós rekordot ért el. Különösen sikeresnek bizonyult a Theodore és Ruth Baum gyűjteményéből származó 24 alkotás értékesítése, amely összesen 109,9 millió dolláros eredményt hozott, és valamennyi mű gazdára talált.

Yayoi Kusama: No. 3P.B., 1960. Fotó: Sotheby’s

A Christie’s november 17-ei New York-i aukcióján Cornelis Cornelisz van Haarlem Herkules és Akhelóosz (Hercules and Achelous) című, 1590-ben készült festménye több mint 13 millió dollárért kelt el. Az eredmény új aukciós rekordot jelentett a holland manierista festő számára.

A következő nap egyik legkiemelkedőbb tétele Wassily Kandinsky Betonte Ecken (1922–1923) című festménye volt, amely 85,78 millió dollárért kelt el, új aukciós rekordot jelentve a művész számára. A 20. századi művészetre fókuszáló aukció összesen 626,6 millió dolláros bevételt ért el, a felkínált tételek 92 százaléka talált vevőre.

A Phillips november 17-ei aukciója szintén erős eredménnyel zárult. A 104,42 millió dolláros összbevétel 55 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az árverés legértékesebb tétele Amedeo Modigliani Tête című mészkőszobra volt, amely 44,6 millió dollárért kelt el egy tízperces licitharcot követően. A 22 felkínált műből 21 talált vevőre. Az aukción Alexander Calder, Helen Frankenthaler és Claude Monet alkotásai is jelentős eredményeket értek el.

Az aukciós hét nemcsak a már jól ismert művészek iránti élénk keresletet mutatta meg. Az aukciós héten a kevésbé ismert életművek is a nemzetközi figyelem középpontjába kerültek. Rebecca Salsbury James White Roses at Twilight (1941) című, üvegre festett munkája egy Santa Fe-i árverésen 768 750 dollárért kelt el, jelentősen meghaladva a 200–300 ezer dolláros előzetes becsértéket. Az eredmény új aukciós rekordot jelentett a művész számára.

Rebecca Salsbury James, Peace #3, 1951. Fotó: Elisabeth Bernstein. Salon 94, New York.

A novemberi aukciós szezon eredményei alapján a nemzetközi műtárgypiac felső szegmensében továbbra is jelentős szerepet játszanak a ritka, kiemelkedő provenienciájú és művészettörténeti szempontból meghatározó alkotások. Ugyanakkor az egyes tételek becsértékeihez viszonyított eredmények arra is rámutatnak, hogy a magas árak önmagukban nem jelentenek általános piaci fellendülést: a gyűjtők egyre tudatosabban választanak és elsősorban a kivételes kvalitású művekért hajlandók rendkívüli összegeket fizetni.

Forrás: Christie's, Sotheby's, Phillip