A papírok árfolyama az általános tőzsdei korrekció közepette egy ponton 7,3 százalékkal, 81,28 dollárra csökkent, miközben a Nasdaq 100 határidős indexe is 2,1 százalékot veszített értékéből. Dario Amodei vállalatának részvényei meglehetősen volatilisen mozognak a múlt csütörtöki debütálás óta.
A kezdeti, 115 dollár feletti csúcsot ugyanis két egymást követő veszteséges kereskedési nap követte, ami végül a kibocsátási árfolyam alatti szintre nyomta le a jegyzést.
Az eséssel egy időben az Axios arról számolt be, hogy az Anthropic és az OpenAI több munkatársa szerint a cégek legfejlettebb, egyelőre belső használatú modelljeit a jelenlegi biztonsági eszközökkel még nem tudják kellően ellenőrizni a nyilvános bevezetéshez. Az Anthropic szóvivője közölte, hogy biztonsági okokból akkor is késleltethetik egy modell bevezetését, ha ez üzleti veszteséggel jár.
A keddi gyengülést megelőzően, hétfőn az S&P 500 és a Nasdaq 100 indexek 2025 áprilisa óta nem látott mértékű emelkedést produkáltak. A piaci ralit az váltotta ki, hogy az Nvidia ismét Jensen Huangot nevezte ki vezérigazgatónak, aminek hatására a chipgyártó árfolyama 31 százalékot ugrott, magával húzva a teljes AI-szektort. Az Anthropic azonban egyike volt azon kevés technológiai vállalatnak, amelyek kimaradtak a hétfői szárnyalásból. A papír 1,4 százalékos mínuszban zárt, mivel a befektetők inkább az ágazat más szereplőibe, főként a félvezetőgyártókba csoportosították át a tőkét.
A Claude chatbotot fejlesztő cég tőzsdei bevezetését hatalmas várakozás előzte meg, a befektetési bankárok pedig mindent megtettek azért, hogy a bevont tőke meghaladja a SpaceX korábbi rekordját. A többszörösen túljegyzett kibocsátás során több mint 500 milliárd dollárnyi vételi igény érkezett, amelyből végül a vállalat és hét társalapítója 119,5 milliárd dollárnyi forráshoz jutott. A mintegy 1200 érdeklődő intézményi befektető több mint fele azonban egyáltalán nem kapott a részvényekből, az allokáció során ugyanis erősen az egyesült államokbeli szereplőknek kedveztek.
A befektetőket elsősorban a szoftverfejlesztőknek szánt Claude Code gyors terjedése, valamint a vállalat október végi adatok alapján számított, 81 milliárd dolláros évesített árbevételi üteme győzte meg. Ezek a mutatók feledtették a technológiai kiadások miatti korábbi piaci aggodalmakat, ahogyan azt a tényt is, hogy az Anthropic 2045-ig bezárólag közel 901 milliárd dollárnyi kötelezettséget vállalt. A kibocsátási árfolyam alá való csökkenés ugyanakkor komoly csapást jelent a gondosan felépített befektetői sztorira. Mindez kísértetiesen hasonlít a SpaceX esetére, amelynek papírjai a kezdeti 67 százalékos szárnyalás után, alig öt héttel a tőzsdére lépést követően szintén a kibocsátási ár alá estek.
A piaci nehézségek mellett az Anthropic és fő riválisa, az OpenAI egyre komolyabb társadalmi és szabályozói nyomással szembesül az AI biztonságossága miatt. A feszültséget tovább növeli az önállósodott AI-ügynökök által elkövetett, nagy visszhangot kiváltó hackertámadások sorozata, valamint az a kibocsátási tájékoztatóban is szereplő nyílt vita, hogy a technológia valóban egzisztenciális kockázatot jelent-e az emberiségre. Eközben az OpenAI már bizalmasan benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, ám a nyilvános részvénykibocsátást 2027 előtt nem tervezi megvalósítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Érik a botrány a nemzetközi csúcsszervezet körül: háborúzó ország tisztviselőjét szeretnék pozícióba tenni
Erősen megingatja a lépés az egyébként is felemás megítélésű NAÜ függetlenségét.
Megszületett a döntés: megszűnik a levélszavazás Magyarország szomszédjában
A szlovák állampolgárok külföldről a külképviseleteken voksolhatnak majd.
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bejelentette a WHO: halálos áldozatot szedett a madárinfluenza az Egyesült Államokban
Három emberben mutatták ki a H5N1 vírust.
Nem úszhatják meg a szigorú szabályozást az önállóan cselekvő AI-ügynökök, lépéseket tesznek Londonban
A lépés időzítése beszédes.
Világhódító úton Magyar Péter új adója – Európa-szerte célkeresztbe kerültek a gazdagok
Egyre több országban beszélnek a vagyonadóról.
Tovább esik az Anthropic, a kibocsátási ár közelében az árfolyam
Elolvadt a nyereség.
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
A profikat is meglepte, ami ma a tőzsdéken történt: mi ez a hatalmas csapkodás?
Nem csitulnank a viharok?
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.