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A papírok árfolyama az általános tőzsdei korrekció közepette egy ponton 7,3 százalékkal, 81,28 dollárra csökkent, miközben a Nasdaq 100 határidős indexe is 2,1 százalékot veszített értékéből. Dario Amodei vállalatának részvényei meglehetősen volatilisen mozognak a múlt csütörtöki debütálás óta.

A kezdeti, 115 dollár feletti csúcsot ugyanis két egymást követő veszteséges kereskedési nap követte, ami végül a kibocsátási árfolyam alatti szintre nyomta le a jegyzést.

Az eséssel egy időben az Axios arról számolt be, hogy az Anthropic és az OpenAI több munkatársa szerint a cégek legfejlettebb, egyelőre belső használatú modelljeit a jelenlegi biztonsági eszközökkel még nem tudják kellően ellenőrizni a nyilvános bevezetéshez. Az Anthropic szóvivője közölte, hogy biztonsági okokból akkor is késleltethetik egy modell bevezetését, ha ez üzleti veszteséggel jár.

A keddi gyengülést megelőzően, hétfőn az S&P 500 és a Nasdaq 100 indexek 2025 áprilisa óta nem látott mértékű emelkedést produkáltak. A piaci ralit az váltotta ki, hogy az Nvidia ismét Jensen Huangot nevezte ki vezérigazgatónak, aminek hatására a chipgyártó árfolyama 31 százalékot ugrott, magával húzva a teljes AI-szektort. Az Anthropic azonban egyike volt azon kevés technológiai vállalatnak, amelyek kimaradtak a hétfői szárnyalásból. A papír 1,4 százalékos mínuszban zárt, mivel a befektetők inkább az ágazat más szereplőibe, főként a félvezetőgyártókba csoportosították át a tőkét.

A Claude chatbotot fejlesztő cég tőzsdei bevezetését hatalmas várakozás előzte meg, a befektetési bankárok pedig mindent megtettek azért, hogy a bevont tőke meghaladja a SpaceX korábbi rekordját. A többszörösen túljegyzett kibocsátás során több mint 500 milliárd dollárnyi vételi igény érkezett, amelyből végül a vállalat és hét társalapítója 119,5 milliárd dollárnyi forráshoz jutott. A mintegy 1200 érdeklődő intézményi befektető több mint fele azonban egyáltalán nem kapott a részvényekből, az allokáció során ugyanis erősen az egyesült államokbeli szereplőknek kedveztek.

A befektetőket elsősorban a szoftverfejlesztőknek szánt Claude Code gyors terjedése, valamint a vállalat október végi adatok alapján számított, 81 milliárd dolláros évesített árbevételi üteme győzte meg. Ezek a mutatók feledtették a technológiai kiadások miatti korábbi piaci aggodalmakat, ahogyan azt a tényt is, hogy az Anthropic 2045-ig bezárólag közel 901 milliárd dollárnyi kötelezettséget vállalt. A kibocsátási árfolyam alá való csökkenés ugyanakkor komoly csapást jelent a gondosan felépített befektetői sztorira. Mindez kísértetiesen hasonlít a SpaceX esetére, amelynek papírjai a kezdeti 67 százalékos szárnyalás után, alig öt héttel a tőzsdére lépést követően szintén a kibocsátási ár alá estek.

A piaci nehézségek mellett az Anthropic és fő riválisa, az OpenAI egyre komolyabb társadalmi és szabályozói nyomással szembesül az AI biztonságossága miatt. A feszültséget tovább növeli az önállósodott AI-ügynökök által elkövetett, nagy visszhangot kiváltó hackertámadások sorozata, valamint az a kibocsátási tájékoztatóban is szereplő nyílt vita, hogy a technológia valóban egzisztenciális kockázatot jelent-e az emberiségre. Eközben az OpenAI már bizalmasan benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, ám a nyilvános részvénykibocsátást 2027 előtt nem tervezi megvalósítani.

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