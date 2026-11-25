A teszt során
a SpaceX műholdjai a One Albania számára engedélyezett rádiófrekvenciákon létesítenek közvetlen kapcsolatot a kompatibilis mobileszközökkel.
A frekvenciákat a mobilszolgáltató bocsátja rendelkezésre, így a műholdas kapcsolat integrálható a vállalat mobilhálózatába.
A D2D-technológiával a kompatibilis mobiltelefonok külön műholdas eszköz nélkül kapcsolódhatnak közvetlenül a műholdakhoz.
A műholdas kapcsolat kiegészíti a meglévő mobilhálózatot, növeli annak ellenálló képességét, és a földfelszíni bázisállomások lefedettségi területén túl is lehetővé teszi a kommunikációt. Ez különösen a távoli vidéki térségekben, a hegyvidékeken és azokon a turisztikai célpontokon jelenthet előnyt, ahol a földi mobilhálózat lefedettsége korlátozott vagy hiányzik.
Az albániai tesztengedély előzménye, hogy a 4iG Csoport szeptemberben Európában elsőként írt alá megállapodást a SpaceX-szel a Starlink Mobile és a Sovereign Solutions bevezetéséről.
Címlapkép forrása: 4iG
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