A One Albania, a 4iG Csoport albániai mobilszolgáltatója, a Nyugat-Balkánon elsőként kapott engedélyt arra, hogy SpaceX-szel együttműködve tesztelje a közvetlen műholdas mobilkapcsolatot biztosító Direct-to-Device (D2D) technológiát. A 120 napra szóló tesztengedélyt Albánia elektronikus hírközlési és postai hatósága, az AKEP adta ki – írta közleményében a 4iG.

A teszt során

a SpaceX műholdjai a One Albania számára engedélyezett rádiófrekvenciákon létesítenek közvetlen kapcsolatot a kompatibilis mobileszközökkel.

A frekvenciákat a mobilszolgáltató bocsátja rendelkezésre, így a műholdas kapcsolat integrálható a vállalat mobilhálózatába.

A D2D-technológiával a kompatibilis mobiltelefonok külön műholdas eszköz nélkül kapcsolódhatnak közvetlenül a műholdakhoz.

A műholdas kapcsolat kiegészíti a meglévő mobilhálózatot, növeli annak ellenálló képességét, és a földfelszíni bázisállomások lefedettségi területén túl is lehetővé teszi a kommunikációt. Ez különösen a távoli vidéki térségekben, a hegyvidékeken és azokon a turisztikai célpontokon jelenthet előnyt, ahol a földi mobilhálózat lefedettsége korlátozott vagy hiányzik.

Az albániai tesztengedély előzménye, hogy a 4iG Csoport szeptemberben Európában elsőként írt alá megállapodást a SpaceX-szel a Starlink Mobile és a Sovereign Solutions bevezetéséről.

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