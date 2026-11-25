A fapados légitársaság közlése szerint

a fennmaradásuk most azon múlik, hogy sikerül-e forrást bevonniuk a rövid távú likviditásuk fenntartásához.

A cég több kiválasztott partnerrel is egyeztet az áthidaló finanszírozásról, de hangsúlyozták, hogy nincs garancia arra, hogy ezek a tárgyalások életképes megoldásra vezetnek.

A közvetlen tőkebevonás mellett a menedzsment más stratégiai lehetőségeket is vizsgál. Tárgyalásokat folytattak egy esetleges felvásárlásról, valamint az úgynevezett ACMI-szerződések – vagyis a repülőgépek személyzettel, karbantartással és biztosítással együtt történő, rövid távú bérbeadásának – lehetőségéről is.

A légitársaság már korábban, október folyamán jelezte, hogy a tartósan magas kerozinárak miatt kénytelen volt visszafogni a kapacitásait, és csökkentett járatszámmal üzemelni az idei hónapban.

A friss bejelentések hírére 76 százalékot zuhant a Norse Atlantic árfolyama.

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