Alig több mint egy év után felmondta az MVM a Masterplasttal kötött, eredetileg több mint tíz évre szóló, 18 milliárd forintos keretmegállapodását. A szerződés fontos szerepet játszott abban az üzleti modellben, ami tavaly és idén év elején is nagyban hozzájárult a Masterplast eredményességének javulásához. Az elmúlt hónapokban viszont jött a fordulat, a Masterplast már tavasszal felfüggesztette a lakossági szigetelési programját, és a kapcsolódó bevételek visszaesése is jól látszott a legutóbbi gyorsjelentésben.

Felmondta az MVM Next a Masterplasttal tavaly szeptemberben megkötött, hitelesített energiamegtakarítások (HEM) átruházásáról szóló keretmegállapodást

- közölte a Masterplast a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az energiakereskedő a szerződésben biztosított rendes felmondási jogával élt, a megállapodás 2026. december 31-ével szűnik meg.

A Masterplast tavaly szeptemberben egy több mint tíz évre szóló, 18 milliárd forintos keretösszegű szerződés megkötéséről számolt be. Az együttműködés szorosan kapcsolódott a vállalat lakossági energetikai felújítási programjához. A konstrukció lényege, hogy az energiakereskedőknek jogszabályban meghatározott mértékű energiamegtakarítást kell elérniük, ezt a kötelezettségüket pedig más szereplőktől vásárolt hitelesített energiamegtakarításokkal is teljesíthetik. A Masterplast üzleti modellje arra épült, hogy a lakossági ingatlanok szigetelésével elért energiamegtakarításokat értékesítette, az ebből származó bevétel pedig fedezhette a felújítások költségeinek egy részét. A konstrukció keresletet teremtett a Masterplast szigetelőanyagai iránt és jelentett új bevételi forrást a vállalatnak.

Az üzletág jelentős szerepet játszott abban, hogy a Masterplast a korábbi veszteséges időszakot követően ismét nyereségessé vált. Tavaly a negyedik negyedévben történelmi rekordot jelentő, 60,9 millió eurós árbevételt ért el a cég, idén az első negyedévben pedig 72 százalékkal nőtt az árbevétele, és 1,9 millió eurós adózott eredményt ért el. Mindkét negyedévben fontos szerepük volt a hitelesített energiamegtakarítások értékesítéséből származó bevételeknek.

Idén tavasszal azonban jelentősen megváltozott a helyzet.

A Masterplast áprilisban határozatlan időre felfüggesztette a Hungarocell Felújítási Programot, miután a műanyagipari alapanyagok drágulása miatt a konstrukció működtetése gazdaságilag fenntarthatatlanná vált.

A vállalat már akkor arra számított, hogy az év hátralévő részében jelentősen mérséklődik a hitelesített energiamegtakarítások iránti kereslet. Ennek hatása a harmadik negyedéves számokban is jól látszott, a Masterplast csoportszintű árbevétele 19 százalékkal, magyarországi árbevétele pedig 43 százalékkal esett vissza, részben a korábbi HEM-értékesítések elmaradása miatt.

A szerződés felmondásával a Masterplast nem veszít el automatikusan 18 milliárd forintnyi árbevételt, az eredeti megállapodás ugyanis egy keretszerződés volt, ami alapján az értékesítések egyedi megrendelésekkel történtek.

A program felfüggesztése és a HEM-piaci kereslet visszaesése hónapok óta ismert, ezek következményei pedig már a vállalat legutóbbi gyorsjelentésében is látszottak.

A Masterplast árfolyama ma 0,4 százalékot esett, idén 2 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép forrása: Portfolio