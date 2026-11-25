Nagyot estek az elmúlt hetekben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, a Goldman Sachs stratégája szerint viszont még túl korai megvenni az esést. A befektetők egyre inkább kézzelfogható profitot szeretnének látni az AI-fejlesztésekre elköltött dollármilliárdokból, a piaci hangulat pedig nem romlott még olyan mértékben, ami egyértelműen jelezné a mélypont elérését. A szakember szerint ráadásul, ha elhúzódik a tőzsdei esés, annak már az amerikai gazdaság növekedésére is súlyos következményei lehetnek.

Rendkívül törékeny állapotban vannak most a részvénypiacok Christian Mueller-Glissmann, a Goldman Sachs eszközallokációs kutatásokért felelős vezetője szerint. A szakember a Bloomberg televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy a befektetők egyre inkább aggódnak a mesterséges intelligenciába fektetett hatalmas összegek megtérülése miatt, ráadásul továbbra is magas a tőkeköltség. A piacnak most már arra lenne szüksége, hogy a technológiai vállalatok bizonyítsák, hogy az AI-beruházásokból érdemi profitot is tudnak termelni.

Bár az elmúlt hetekben jelentősen romlott a befektetői hangulat, a Goldman Sachs kockázatvállalási hajlandóságot mérő indikátora még nem ért el olyan szélsőséges szintet, ami alapján nagy biztonsággal ki lehetne jelenteni, hogy kialakult a piaci mélypont. Mueller-Glissmann szerint a fundamentumok oldaláról is szükség lenne pozitív impulzusokra. Ilyen lehetne a jegybankok lazább monetáris politikája, amire szerinte az Egyesült Államokban lenne is lehetőség, hiszen a piaci árazásokból kiolvasható inflációs várakozások nagyjából összhangban vannak a Fed inflációs céljával.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy

az elhúzódó tőzsdei esésnek komoly reálgazdasági következményei lehetnek.

Az amerikai háztartások vagyonán belül jelenleg még a dotkomlufi időszakában látottnál is magasabb a részvények súlya, ezért egy tartós árfolyamesés a háztartások vagyonán és fogyasztásán keresztül is visszafoghatja a gazdasági növekedést. Eközben a vállalati kötvények kockázati felárai is folyamatosan emelkednek, ami szintén a pénzügyi kondíciók szigorodására utal.

Mueller-Glissmann leginkább attól tart, hogy megismétlődhet a 2018 végén látott forgatókönyv, amikor a Fed monetáris szigorítása olyan mértékben rontotta a gazdasági növekedési kilátásokat és olyan turbulenciát okozott a tőkepiacokon, hogy a jegybank végül irányváltásra kényszerült. A Goldman stratégája szerint, ha a jelenlegi helyzetben nem sikerül stabilizálni a piacokat, és nem indulnak ismét emelkedésnek a részvényárfolyamok, annak jelentős gazdasági növekedési áldozata lehet.

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