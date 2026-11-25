A felügyelet (The Pensions Regulator – TPR) élére júliusban kinevezett szakember rámutatott, hogy az AI-hoz köthető részvény- és hitelpiaci kitettség jóval nagyobb a látszatnál. Az amerikai és a globális tőzsdék elmúlt évekbeli szárnyalását fűtő technológiai óriások mára hatalmas súlyt képviselnek az indexekben. Nyolc meghatározó nagyvállalat – az Apple, az Nvidia, a Microsoft, az Amazon, az Alphabet, a Broadcom, a Meta és a Tesla – együttesen a teljes MSCI World részvényindex mintegy 25 százalékát adja, így az ezeket lekövető alapok óhatatlanul túlkoncentrálttá váltak.

A piaci szereplők ráadásul egyre idegesebbek az AI-láz fenntarthatósága miatt, mivel sokan attól tartanak, hogy a szektorba öntött ezermilliárd dollárok nem termelnek majd elegendő profitot. A bizonytalanságot a közelmúltban a chipgyártó óriás, az Nvidia körül kirobbant botrány is fokozta, miután napvilágot láttak Jensen Huang vezérigazgató viszonyai, többek között egy feltételezett kínai kémnővel.

Mindezek hatására a Nasdaq 100 index 20 százalékot zuhant, mielőtt hétfőn élesen visszapattant volna.

A koncentráció mértékét jól szemlélteti a legnagyobb brit munkahelyi nyugdíjpénztár, a Nest példája. A júniusi adatok szerint az alap a 68,4 milliárd fontos kezelt vagyonának nagyjából 11 százalékát tartotta félvezetőgyártók és hatalmas adatközpontokat üzemeltető technológiai cégek részvényeiben, illetve kötvényeiben. Ez az óriási összeg mindössze tizenegy vállalatban – köztük az Nvidiában, a TSMC-ben és a Samsungban – összpontosult. Douglas arra figyelmeztetett, hogy a szektor szoros összefonódásai miatt a vezető technológiai cégek esetleges problémái a piac más ágazataira is átterjedhetnek.

A kockázatok mérséklése érdekében a felügyelet a múlt hónapban hivatalos iránymutatást küldött az összes brit nyugdíjalapnak. Ebben felszólították a vagyonkezelő testületeket, hogy azonosítsák a közvetlen, közvetett és rejtett AI-kitettségeket, valamint stressztesztekkel vizsgálják meg a portfólióik ellenállóképességét. A TPR különösen a 100 fő alatti "kis nyugdíjpénztárak" miatt aggódik. Egy friss felmérés szerint ugyanis ezeknek csupán a negyede rendelkezik hivatalos kockázatkezelési és irányítási keretrendszerrel, szemben a nagy alapok 90 százalék körüli arányával.

A nagyobb vagyonkezelők, köztük a több mint 200 milliárd fontot felügyelő L&G, válaszukban hangsúlyozták, hogy már jóval az AI-korszak 2022 végi berobbanása előtt szigorú, régiók és szektorok közötti diverzifikációt alkalmaztak. A helyzet ellentmondásosságát ugyanakkor jól mutatja, hogy a brit pénzügyi felügyelethez (FCA) több olyan alapkezelőtől is panasz érkezett, akiket éppen azért bocsátottak el a nyugdíjpénztárak, mert nem fektettek elég tőkét az amerikai technológiai részvényekbe, és így lemaradtak a magas hozamokról.

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