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Az európai alap- és vagyonkezelőket képviselő EFAMA a luxemburgi ALFI-val közösen készített felmérést a mesterséges intelligencia iparági alkalmazásáról. A friss jelentés 125, több mint húsz európai országban székhellyel rendelkező társaság válaszaira épül, és a technológiai megoldások mellett a beruházási terveket, a vállalatirányítást, valamint a foglalkoztatási várakozásokat is vizsgálja.
Az eredmények alapján az AI sok résztvevőnél már túljutott a kísérletezésen, a teljes szervezetet átfogó alkalmazás azonban továbbra is ritka. A következő időszak kérdése ezért elsősorban az lehet, hogyan terjesztik ki a cégek a már működő megoldásokat, és közben képesek lesznek-e igazolni azok üzleti értékét.
A nagyok már elhúztak
A válaszadók 64 százaléka már éles üzleti folyamatokban is használ AI-alkalmazásokat, míg 36 százalékuk egyelőre kísérletezik. Utóbbi csoport kétharmada már fejleszt vagy tesztel. A bevezetés mélysége ugyanakkor árnyalja a képet: a teljes minta 47,2 százalékánál csak néhány felhasználási területen működik a technológia, több vállalati funkcióra kiterjedő alkalmazásról 12,8 százalék számolt be, és
mindössze 4 százalék jutott el oda, hogy az AI szervezeti szinten, stratégiai jelentőséggel épüljön be a működésbe.
A vállalatméret szerinti különbség látványos: az ötven főnél nem többet foglalkoztató "kis cégek" 62 százaléka még a kísérletezési szakaszban jár, szemben az 51-500 fős közepes társaságok 26, illetve az ötszáz főnél nagyobb szereplők 10 százalékával.
A fejlettebb alkalmazási szintekre eközben a nagyvállalatok 41 százaléka jutott el, míg a közepeseknél 10, a kicsiknél 9 százalék ez az arány. A mintában tehát egyértelmű kapcsolat látszik a szervezet mérete és az AI-érettség között.
Egyelőre inkább elemez, mint portfóliót épít
A mesterséges intelligencia felhasználási területei közül a válaszadók leggyakrabban az információfeldolgozásra épülő tevékenységeket említették. A felhasználási területekre vonatkozó kérdésnél a dokumentumelemzést a válaszadók 74,4 százaléka jelölte meg, ezt a befektetési kutatás követi 62,4, az informatikai fejlesztés pedig 58,4 százalékkal.
A marketinget és értékesítést, valamint az operációs és middle office feladatokat a válaszadók közel négytizede említette. A portfólió-összeállítás ugyanakkor csak 12,8, a kockázati modellezés és stressztesztelés pedig 9,6 százaléknál jelent meg.
Ez arra utal, hogy az AI jelenleg elsősorban a szakértői munka támogatásában erős, nem pedig a befektetési folyamat teljes automatizálásában.
A felmérés résztvevőinek szinte mindegyike, 96,8 százaléka használ generatív AI-t.
Az önállóbb, több lépésből álló feladatvégzésre képes, úgynevezett agentic AI-t 55,2 százalék említette. Utóbbi adatot a jelentés óvatosan kezeli: a fogalom új, ezért a társaságok eltérően értelmezhetik, mit sorolnak ebbe a kategóriába.
Jön az újabb költési hullám – de mennyi lesz a hozadéka?
A beruházási szándék kifejezetten erős: a válaszadók 91 százaléka növekvő AI-ráfordításokra számít a következő három évben. Mérsékelt és jelentős emelkedést egyaránt 45,5 százalék vár.
A válaszadók leggyakrabban a külső AI-megoldások és szolgáltatók igénybevételét jelölték meg beruházási prioritásként (70,4 százalék).
A munkatársak képzése 52, a belső fejlesztés és testreszabás 46,4, az informatikai infrastruktúra és számítási kapacitás pedig 40,8 százaléknál szerepel a fő célok között. A nagy szereplők az infrastruktúrára, a saját fejlesztésekre és az adatkezelésre helyeznek nagyobb hangsúlyt. A kisebb és közepes társaságok prioritási sorrendjében a képzés előkelőbb helyen áll.
A cégek viszont egyelőre nem olyan ütemben számszerűsítik az eredményeket, mint amilyen ütemben növelnék a ráfordításaikat: mindössze 21,5 százaléknak van formális modellje az AI-beruházások megtérülésének mérésére, és teljesítménymutatókat is csak 38 százalék használ.
Még az éles alkalmazásokkal rendelkező cégeknél is csupán 29 százalék rendelkezik megtérülési modellel, ami jelzi, hogy sok helyen hiányzik ennek a rendszerszintű mérése. Ráadásul a válaszadók 37,6 százaléka szerint az is akadályozza az AI szélesebb körű alkalmazását, hogy az üzleti értékét nehéz megítélni.
Nem csak pénz kell hozzá
A válaszadók leggyakrabban (57,6%) az adatok minőségét és elérhetőségét jelölték meg akadályként. A belső szakértelem hiányát 42,4, a szabályozási vagy megfelelési korlátozásokat 40,8 százalék említette. A problémák azonban vállalatméretenként eltérnek: a nagy cégek 76 százalékánál jelent kihívást az adatminőség és az adatokhoz való hozzáférés, a kicsiknél csak 19 százalék ez az arány. Utóbbiaknál inkább a csoportszintű jóváhagyás, a belső irányítás és a beszállítói vagy modellkockázatok kerülnek előtérbe.
Az EFAMA szerint az akadályok az alkalmazás előrehaladtával is változhatnak: más akadályokkal szembesülnek a cégek, amikor az első megoldásokat vezetik be, mint amikor már széles körben alkalmazzák a technológiát. Tanguy van de Werve, az EFAMA főigazgatója a szabályozási környezet egyszerűsítését sürgette; érvelése szerint az indokolatlan adminisztratív összetettség olyan erőforrásokat köt le, amelyeket az ágazat innovációra és versenyképességének javítására fordíthatna.
Már érezteti hatását az uniós AI-rendelet
A válaszadók 67,7 százaléka szerint az uniós AI-rendelet (AI Act) már befolyásolta társaságuk AI-irányítási vagy stratégiai keretrendszerét. A formális keretrendszerrel rendelkező cégek körében ez az arány 82 százalék: 50 százalék korlátozott, 32 százalék jelentős hatásról számolt be. A szabályozás tehát már érdemben alakítja az alapkezelők mesterséges intelligenciával kapcsolatos vállalati gyakorlatát, bár a legtöbb érintett társaságnál nem ez a meghatározó tényező.
Emberi kontroll van, a dokumentálás már hiányosabb
A külső szolgáltatók szerepe meghatározó: az AI-t használó válaszadók 93,9 százaléka valamilyen mértékben támaszkodik rájuk. Ezzel párhuzamosan 64,8 százalék belső fejlesztést vagy testreszabást is végez, vagyis a két megközelítés gyakran kiegészíti egymást.
A néhány nagy szolgáltatótól való függést 44,6 százalék magas kockázatnak tartja.
Közben a társaságok 70 százaléka földrajzilag is behatárolja, hol működhet az AI-infrastruktúra: az EU, illetve az EGT területén vagy ennél is szűkebb, nemzeti keretek között.
A lényeges döntések előtt 95,9 százaléknál ember ellenőrzi az AI eredményét, és 96,6 százaléknál lehetőség van annak felülbírálására. A cégek tehát általában emberi kontrollt alkalmaznak, a kapcsolódó folyamatokat viszont jóval ritkábban formalizálják.
A felülbírálásokat csak 40,7 százalék naplózza, és az AI-t mindössze 48 százalék építette be a vállalati kockázatkezelési keretrendszerbe. Az éles rendszereket használó cégek 44 százaléka nem mérte fel, milyen fennakadásokat okozhatna a működésében, ha egy AI-rendszer kiesne.
Mit hoz az AI a munkaerőpiacon?
A munkaerőpiaci várakozások alapján rövid távon inkább a munkatársak feladatai változhatnak meg, nem feltétlenül a létszámuk. A következő három évben:
- 46 százalék arra számít, hogy az összlétszám nem változik, a munkakörök viszont átrendeződnek;
- 18,5 százalék létszámbővülést vár;
- 9,7 százalék létszámcsökkenést valószínűsít;
- 19,4 százalék még korainak tartja a hatás megítélését.
Megjegyzendő, hogy a foglalkoztatási várakozások csak három évre szólnak: a felmérésből az AI hosszabb távú létszámhatásaira nem lehet következtetni. A felkészültség itt is egyenetlen: miközben 76,4 százalék már indított AI-készségfejlesztési programot, 76,7 százalék továbbra is jelentős képzési igényt lát. Az új vagy lényegesen átalakuló munkakörökre felkészítő formális átképzési programja mindössze 9,5 százaléknak van.
A jelentés összképe így egy terjeszkedésre készülő, de szervezetileg még alkalmazkodó ágazatot mutat. A technológia beszerzése mellett a megtérülés igazolása, a kontrollok kiépítése és az alkalmazottak felkészítése is meghatározhatja, kik tudnak továbblépni a néhány elszigetelt alkalmazástól a széles körű használatig.
A százalékok a felmérés résztvevőinek válaszait tükrözik; a válaszadói kör kérdésenként eltérhetett, és több kérdésnél több lehetőséget is meg lehetett jelölni.
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