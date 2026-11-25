Közel 30 millió új AKKO-törzsrészvényt vezetnek be a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába, miután a társaság meghatározó tulajdonosa, a WING Csoporthoz tartozó Mevinvest kezdeményezte korábban lejegyzett részvényeinek átalakítását. A tranzakcióval a tőzsdére bevezetett törzsrészvények száma közel 75 százalékkal emelkedik, a társaság alaptőkéje és a szavazatok száma azonban változatlan marad. A nagytulajdonos idén ősszel egymilliárd forint friss tőkével is támogatta az AKKO növekedési stratégiájának megvalósítását.

Új részvények kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére, az AKKO Invest meghatározó tulajdonosa, a WING Csoporthoz tartozó Mevinvest kezdeményezte a tulajdonában lévő D sorozatú részvények C sorozatú törzsrészvényekké alakítását. Az AKKO igazgatótanácsa ennek megfelelően döntött arról, hogy a társaság közel 7,46 millió darab, egyenként 100 forint névértékű D sorozatú részvényét közel 29,84 millió darab, egyenként 25 forint névértékű C sorozatú törzsrészvénnyé alakítja át.

A tranzakció eredményeként az AKKO C sorozatú törzsrészvényeinek száma 40 millióról közel 69,9 millióra, vagyis mintegy 75 százalékkal emelkedik, a D sorozatú részvények pedig megszűnnek.

Fontos azonban, hogy a részvények átalakítása nem jár újabb tőkeemeléssel, a társaság alaptőkéje és a szavazatok száma is változatlan marad, így a lépés önmagában nem eredményezi a meglévő részvényesek tulajdoni hányadának hígulását.

Az új törzsrészvényeket a szükséges cégbírósági és egyéb eljárások lezárását követően vezetik be a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába. A társaság szerint a lépés a meghatározó tulajdonos tőzsdei jelenlét iránti elkötelezettségét mutatja. A tőzsdére bevezetett részvények számának jelentős növekedése elvileg lehetőséget teremthet a likviditás javulására is, ez azonban attól függ, hogy a nagytulajdonos a későbbiekben értékesít-e a részvényeiből. A mostani bejelentés ilyen szándékról nem tesz említést.

A Mevinvest legutóbb idén ősszel emelt egymilliárd forinttal tőkét az AKKO-ban, hogy támogassa a társaság nyáron meghirdetett új stratégiájának megvalósítását. A friss forrásból üzletfejlesztéseket és akvizíciókat finanszírozna a vállalat, amelynek növekedési tervei vannak. Az AKKO Magyarország egyik meghatározó, integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává szeretne válni, és öt éven belül megduplázná a 2025-ben elért árbevételét.

Az AKKO árfolyama ma 4,4 százalékot emelkedett. Idén viszont ezzel együtt is 15 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Portfolio