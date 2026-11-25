Elon Musk milliárdos üzletember magán űrvállalata, a SpaceX engedélyt kapott szerdán egy egymillió műholdból álló hálózat kiépítésére az űrben működő adatközpontok számára.

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Az amerikai távközlési hatóság, az FCC szerdán jóváhagyta a Starmind nevű projektet. A kezdeményezés célja, hogy kielégítse a mesterséges intelligencia fejlesztése számára szükséges számítási kapacitás iránti rohamosan növekvő igényt.

Az engedély feltételei szerint a SpaceX-nek 2033 novemberéig kell megkezdenie a hálózat kiépítését, 2035 novemberéig pedig már 100 ezer műholdat kell az űrben telepítenie. 2038 novemberéig már a hálózat felének, vagyis félmillió műholdnak Föld-körüli pályán kell keringenie.

Az FCC engedélye lehetővé teszi a vállalat számára, hogy egy új technológiát fejlesszen ki – közölte a hatóság.

Ez megerősíti az Egyesült Államok vezető szerepét az űrkutatásban és a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

Emellett az FCC további kommunikációs csatornákat is jóváhagyott a SpaceX optikai hálózata biztonságának szavatolása érdekében.

Az adatközpontok alkotják az AI-infrastruktúra gerincét és hatalmas mennyiségű áramot igényelnek. A SpaceX azzal érvelt az FCC-nél, hogy a műholdak gyakorlatilag megszakítás nélkül hozzáférhetnek napenergiához. Ezért nagyon hatékonyan működnek, üzemeltetésük és karbantartásuk pedig kifizetődő. Mindemellett a földi létesítményekhez képest jóval kisebb a környezetszennyező hatásuk. Mindazonáltal egyelőre nem világos, hogy a SpaceX valóban Föld-körüli pályára fog-e állítani egymillió műholdat.

Jelenleg nagyjából 17 ezer műhold kering a Föld körül. Az üzemeltetők gyakran nagyobb igényt terjesztenek be, hogy ezzel biztosítsák maguknak a nagyobb rugalmasságot a tervezés során. A Starlink műholdas alapú internetszolgáltatáshoz a SpaceX 42 ezer egységre kapott engedélyt, amelyek közül jelenleg mintegy 11 ezer van Föld-körüli pályán. Az új projektben a SpaceX elsősorban a még fejlesztés alatt álló óriásrakétára, a Starshipre támaszkodik. Ez várhatóan drasztikusan csökkenti majd a szállítási költségeket.

A SpaceX versenytársai, például az Amazon műholdas üzletága, a Leo bírálta a terveket. Kétségeiket fejezték ki a megvalósíthatóságot illetően, és arra figyelmeztettek, hogy a kiépítés évszázadokig is eltarthat.

Brendan Carr, az FCC vezetője márciusban elutasította a kifogásokat. Carr szerint az Amazonnak inkább a saját ügyeit kellene rendbe tennie, és a saját indításaira kellene összpontosítania, ahelyett, hogy olyanok miatt aggódna, akik a SpaceX-hez hasonló tempóban juttatnak műholdakat az űrbe.

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