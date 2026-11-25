Lehetséges leminősítésre utaló, negatív előjelű figyelőlistára helyezte az Nvidia hitelminősítését szerdán az S&P Global Ratings. A lépést a menedzsmenttel és a vállalatirányítással kapcsolatos kockázatok növekedése indokolta, miután a vezérigazgató távozása, majd visszahelyezése kérdéseket vetett fel az igazgatóság felügyeleti szerepével kapcsolatban.

A hitelminősítő szerdai döntése értelmében

komoly esély van a technológiai óriás adósbesorolásának rontására.

Az S&P indoklása szerint az Nvidia körül kialakult helyzet jelentősen felerősítette a menedzsmenttel és a vállalatirányítási gyakorlattal összefüggő kockázatokat.

A bizonytalanság középpontjában Jensen Huang vezérigazgató ügye áll, aki előbb távozott a posztjáról, majd visszakerült a vállalat élére. Az S&P Global Ratings hangsúlyozta, hogy

ez a fordulat önmagában nem ad megnyugtató választ a felmerült aggályokra.

A hitelminősítő elsősorban azt kifogásolja, hogy továbbra sem tisztázott, miként ellenőrzi az igazgatóság a felsővezetői etikai és magatartási kódex betartását.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images