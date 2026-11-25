Rekordot döntött, majd a kibocsátási ár alá esett az Anthropic
A Claude nyelvi modellt fejlesztő Anthropic még júniusban nyújtotta be bizalmasan tőzsdei bevezetési kérelmét az amerikai tőzsdefelügyelethez, november 19-én pedig ANT ticker alatt debütált a new york-i Nasdaq-on.
A nagy kereslet miatt a korábban tervezett 70-78 dolláros sávnál magasabbra, 83 dollárra árazták be a vállalat papírjait.
A nyilvános kibocsátás így 81,34 milliárd dollárt hozott a vállalatnak, amivel megdöntötte a SpaceX idei, 75 milliárd dolláros rekordját.
Ahogy arról beszámoltunk, a részvény 111,50 dolláron nyitott, majd percek alatt 115 dollárig emelkedett. Ezen az árfolyamon az Anthropic értéke meghaladta a 2000 milliárd dollárt, és a cég a világ hatodik legértékesebb tőzsdei vállalata lett. A lendület azonban nem tartott ki. Az árfolyam már az első nap végére 97 dollár környékére esett vissza, kedden pedig a nyitás előtti kereskedésben rövid időre a kibocsátási ár alá is benézett, így mostanra gyakorlatilag elolvadt a bevezetés óta elért nyereség. A Bloomberg szerint a gyengülés mögött az általános piaci korrekció állhat, amelyben szerepet játszhatott az is, hogy a befektetők más AI-szereplők, főként a chipgyártók felé csoportosították át a pénzüket.
Mindenki felkapta a fejét a nagy bevezetésre
A tőzsdei bevezetés a Google keresési adataiban is jól látszott. Az idei év másik nagy IPO-sztorija a SpaceX-hez köthető, amely idén nyáron a valaha volt legnagyobb összegű tőzsdei bevezetést produkálta. Ezért első körben a Google Trends segítségével
azt néztük meg, hogy az elmúlt egy évben az Anthropic iránti érdeklődés hogyan alakult a SpaceX-hez képest.
Az Anthropic tőzsdei rajtjának idején ugyan jól kivehetően megugrott az érdeklődés a vállalat iránt, a kiugrás jóval alacsonyabb volt, mint a SpaceX IPO-ja idején az űripari vállalat iránti.
Világszinten azonban már vegyesebb a kép rajzolódik ki a Google Trends térképe alapján. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és a Skandináv-félsziget országaiban a SpaceX iránt volt nagyobb arányú a keresési érdeklődés, míg többek között Dél-Amerika nagy részén, Oroszországban, Kínában és Indiában viszont az Anthropic mozgatta meg jobban az internetezőket.
Az Anthropic legnagyobb riválisával, a szintén tőzsdére készülő OpenAI-val összevetve az érdeklődést még többet lehet kiolvasni a Google adataiból. Világszerte az év nagy részében az OpenAI iránt volt jóval nagyobb a érdeklődés,
ősszel azonban, ahogy az Athropic előre bejelentett tőzsdei bevezetése közeledett, a görbék is közeledtek egymáshoz.
Ha azonban az átlagfelhasználók számára ismertebb, chatbotokra vonatkozó témákat hasonlítjuk össze, már egészen más a kép. A ChatGPT, mint az első széles körben elterjedt AI modell, különösen nagy tömegeket mozgat meg az interneten.
A Claude iránti érdeklődés ugyan idén év elejétől kezdve nagyot emelkedett, nem tudta még elérni a Gemini, illetve a ChatGPT irántit.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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