Rekordot döntött a Claude nyelvi modellt fejlesztő Anthropic tőzsdei bevezetése, amely 81,34 milliárd dollárt hozott a cégnek, amellyel megelőzte a SpaceX idei, 75 milliárd dolláros csúcsát. Az Anthropic november 19-én a Nasdaqon debütáló részvényeit a nagy kereslet miatt a tervezett sávnál magasabban, 83 dolláron árazták be, a papír pedig az kereskedési napon 115 dollárig emelkedett, így a vállalat értéke rövid időre meghaladta a 2000 milliárd dollárt. A Google Trends keresési adatai alapján az Anthropic iránti érdeklődés jól láthatóan megugrott az IPO idején, a SpaceX-től azonban némileg elmaradt. A legnagyobb rivális OpenAI iránti érdeklődést azonban messze túlszárnyalta a tőzsdei sztorival az Anthropic.

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Rekordot döntött, majd a kibocsátási ár alá esett az Anthropic

A Claude nyelvi modellt fejlesztő Anthropic még júniusban nyújtotta be bizalmasan tőzsdei bevezetési kérelmét az amerikai tőzsdefelügyelethez, november 19-én pedig ANT ticker alatt debütált a new york-i Nasdaq-on.

A nagy kereslet miatt a korábban tervezett 70-78 dolláros sávnál magasabbra, 83 dollárra árazták be a vállalat papírjait.

A nyilvános kibocsátás így 81,34 milliárd dollárt hozott a vállalatnak, amivel megdöntötte a SpaceX idei, 75 milliárd dolláros rekordját.

Ahogy arról beszámoltunk, a részvény 111,50 dolláron nyitott, majd percek alatt 115 dollárig emelkedett. Ezen az árfolyamon az Anthropic értéke meghaladta a 2000 milliárd dollárt, és a cég a világ hatodik legértékesebb tőzsdei vállalata lett. A lendület azonban nem tartott ki. Az árfolyam már az első nap végére 97 dollár környékére esett vissza, kedden pedig a nyitás előtti kereskedésben rövid időre a kibocsátási ár alá is benézett, így mostanra gyakorlatilag elolvadt a bevezetés óta elért nyereség. A Bloomberg szerint a gyengülés mögött az általános piaci korrekció állhat, amelyben szerepet játszhatott az is, hogy a befektetők más AI-szereplők, főként a chipgyártók felé csoportosították át a pénzüket.

Mindenki felkapta a fejét a nagy bevezetésre

A tőzsdei bevezetés a Google keresési adataiban is jól látszott. Az idei év másik nagy IPO-sztorija a SpaceX-hez köthető, amely idén nyáron a valaha volt legnagyobb összegű tőzsdei bevezetést produkálta. Ezért első körben a Google Trends segítségével

azt néztük meg, hogy az elmúlt egy évben az Anthropic iránti érdeklődés hogyan alakult a SpaceX-hez képest.

Az Anthropic tőzsdei rajtjának idején ugyan jól kivehetően megugrott az érdeklődés a vállalat iránt, a kiugrás jóval alacsonyabb volt, mint a SpaceX IPO-ja idején az űripari vállalat iránti.

Kép forrása: Google Trends

Világszinten azonban már vegyesebb a kép rajzolódik ki a Google Trends térképe alapján. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és a Skandináv-félsziget országaiban a SpaceX iránt volt nagyobb arányú a keresési érdeklődés, míg többek között Dél-Amerika nagy részén, Oroszországban, Kínában és Indiában viszont az Anthropic mozgatta meg jobban az internetezőket.

Kép forrása: Google Trends

Az Anthropic legnagyobb riválisával, a szintén tőzsdére készülő OpenAI-val összevetve az érdeklődést még többet lehet kiolvasni a Google adataiból. Világszerte az év nagy részében az OpenAI iránt volt jóval nagyobb a érdeklődés,

ősszel azonban, ahogy az Athropic előre bejelentett tőzsdei bevezetése közeledett, a görbék is közeledtek egymáshoz.

Kép forrása: Google Trends

Ha azonban az átlagfelhasználók számára ismertebb, chatbotokra vonatkozó témákat hasonlítjuk össze, már egészen más a kép. A ChatGPT, mint az első széles körben elterjedt AI modell, különösen nagy tömegeket mozgat meg az interneten.

A Claude iránti érdeklődés ugyan idén év elejétől kezdve nagyot emelkedett, nem tudta még elérni a Gemini, illetve a ChatGPT irántit.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio