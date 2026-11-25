Több száz millió dollár értékű AI-szervert adtak hitelfedezetként kínai adatközpontok finanszírozásához olyan cégek, amelyek Alice Huang üzletasszony családjához és üzlettársaihoz köthetők. Ez a Reuters által megismert kínai jegybanki dokumentumokból derül ki. Az üzletasszony neve azért lehet ismerős, mert a vele folytatott viszony miatt mondott le a hónap elején Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, aki tizenegy nappal később visszatért a posztjára. A nyilvántartások 764, együttesen 270 millió dollárra értékelt szervert és számítási modult, valamint további 31 millió dollárnyi hálózati eszközt azonosítanak, a hardverek nagy része pedig egy 6,3 milliárd dolláros sanghaji szuperszámítógép-központba került. Az amerikai kereskedelmi minisztérium hétfőn feketelistára tette a Huang által korábban irányított szingapúri Megaspeedet, amely tagadja a szabálytalanságokat, az iratokból pedig nem derül ki, hogy a szerverekben voltak-e exporttilalom alá eső chipek.

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Több száz millió dollár értékű, nagy teljesítményű szerver fedezete mellett vontak be finanszírozást kínai mesterségesintelligencia-adatközpontok számára azok a vállalatok, amelyek Alice Huang kínai üzletasszonyhoz köthetők – derül ki a Reuters által megismert jegybanki dokumentumokból. Huang neve onnan lehet ismerős, hogy a Jensen Huang Nvidia-vezérigazgatóval folytatott viszonya miatt a cégvezér a hónap elején lemondott, majd tizenegy nappal később visszatért a posztjára.

A most feltárt iratok szerint az üzletasszony családjához és üzlettársaihoz kapcsolódó cégek aktívan segítették a kínai AI-szektor hardveres megerősítését és finanszírozását.

Eközben az amerikai hatóságok már vizsgálták, hogy a Huang által korábban irányított szingapúri Megaspeed segített-e kínai ügyfeleknek kijátszani a fejlett Nvidia-chipekre vonatkozó exportkorlátozásokat.

A kínai jegybank hitelnyilvántartásában szereplő adatok összesen 764 darab, együttesen 270 millió dollárra értékelt AI-szervert és számítási modult, valamint további 31 millió dollárnyi hálózati eszközt azonosítanak, amelyeket hitelfedezetként használtak fel.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium hétfőn feketelistára tette az Nvidia-processzorok jelentős külföldi felvásárlójának számító Megaspeedet.

A vállalat tagadta a szabálytalanságokat, és közölte, hogy Alice Huang már 2025 augusztusában távozott tőlük. A nyilvántartásokból ugyanakkor nem derül ki, hogy az érintett szerverek tartalmaztak-e az exporttilalom alá eső chipeket, ahogy az sem, hogyan és mikor kerültek az eszközök az országba.

A finanszírozási ügyletek központi szereplője a Century Litong nevű vállalat volt, amely az Nvidia kiemelt felhőszolgáltató partnereként nagy számítási kapacitást igénylő ügyfeleknek ad bérbe szervereket.

A pénzügyi kimutatások öt lízingkonstrukciót említenek 2024 májusa és decembere között, amelyek legfeljebb 512 szervert fedtek le, mintegy 200 millió dollár értékben.

Az ügyletek között szerepelt egy 128 szerverből álló, összesen 1024 grafikus processzort (GPU) tartalmazó csomag, valamint egy másik, 57 millió dolláros tranzakció is, amelyet az AVIC kínai állami repülőgépipari és védelmiipari konglomerátum egyik pénzügyi ága finanszírozott. Egy különálló leltár emellett több mint tízezer Nvidia ConnectX-7 hálózati kártyát és 730 darab BlueField-3 adatfeldolgozó egységet (DPU) is felsorolt.

A hardverek jelentős részét egy hatalmas, 6,3 milliárd dolláros sanghaji szuperszámítógép-központban helyezték el, amelyet a Century Huatong nevű játékfejlesztő vállalat épített fel.

A cégnek nagyjából tízszázalékos tulajdonosa a Tencent technológiai óriás, amely még 2020-ban jelentett be stratégiai partnerséget a helyi önkormányzattal a központ fejlesztésére. A Tencent szóvivője a hírekre reagálva hangsúlyozta, hogy soha nem birtokolták vagy üzemeltették a létesítményt, a nevüket pedig korábban engedély nélkül használták fel, ahogy a Megaspeeddel sem álltak soha üzleti kapcsolatban. A dokumentumok szintén nem támasztják alá, hogy a Tencent vásárolta, bérelte vagy üzemeltette volna a Reuters által azonosított szervereket.

A cégnyilvántartási adatok szoros hálót rajzolnak ki az érintett vállalatok és Alice Huang közvetlen családja között. A Century Litong, a Century Huatong, valamint egy harmadik cég, a Century Longteng egyaránt köthető az üzletasszony testvéréhez, Huang Jühöz, valamint férjéhez, Kang Vej befektetési igazgatóhoz. A Century Huatong emellett részesedéssel bír abban a 7Road Holdings nevű játékipari vállalatban is, amelynek korábbi külföldi leányvállalatát 2023-ban keresztelték át Megaspeedre.

A céghálózat egy másik nagyszabású adatközpontot is felépített a Sanghajtól mintegy 300 kilométerre fekvő Vuhuban.

Az üzletasszony testvérének többségi tulajdonában álló Wuhu Century Longteng még 2026 áprilisában is zálogba adott 252 darab nagy teljesítményű AI-modult a Ping An Banknál egy 70 millió dolláros hitel fedezeteként.

Az ügyletekben érintett vállalatok – köztük az Nvidia, a Century Litong, a Century Huatong és az AVIC – nem reagáltak a megkeresésekre, és az érintett családtagokat sem sikerült elérni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images