Meredeken zuhantak szerdán az ázsiai technológiai részvények, miután a Wall Streeten éjszaka újabb eladási hullám söpört végig, a befektetők ugyanis ismét a mesterséges intelligenciára épülő üzleti modellek fenntarthatóságát kérdőjelezik meg. A visszaesést a japán félvezetőipari cégek vezették, a SoftBank Group 15, az Advantest 13, a Tokyo Electron pedig közel 13 százalékot veszített értékéből.

Meredeken zuhantak az ázsiai technológiai részvények a szerdai kereskedésben a Wall Streeten tapasztalt éjszakai eladási hullám után.

A befektetőket ismét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos üzleti modellek fenntarthatósága nyugtalanítja, a piaci visszaesést pedig a japán félvezetőgyártók vezették. Az amerikai Nasdaq Composite index az előző napi jelentős emelkedés egy részét adta vissza, amelyet még Jensen Huangnak az Nvidia vezérigazgatói posztjára való visszatérése váltott ki - írta meg a CNBC.

A legnagyobb veszteségeket a globális AI-ellátási lánchoz szorosan kapcsolódó japán vállalatok szenvedték el. Az Nvidiának chiptesztelő berendezéseket szállító Advantest árfolyama 13 százalékot zuhant, míg a bérgyártó TSMC-t kiszolgáló Tokyo Electron 12,82 százalékkal gyengült. A technológiai befektetésekre fókuszáló SoftBank Group papírjai 15 százalékot veszítettek értékükből, de komoly eladási nyomás alá került a Lasertec (-11,23%), a Disco Corporation (-9,41%) és a Renesas Electronics (-9%) is.

A szektort az elmúlt hónapokban rendkívüli volatilitás jellemezte. A befektetők kételkednek a hatalmas beruházási kiadások (CAPEX) megtérülésében, aggódnak a körkörös finanszírozási gyakorlatok miatt, a bizonytalanságot pedig tovább fokozta Jensen Huang menesztése az Nvidia éléről, majd a gyors visszatérése által kiváltott rali. Rolf Bulk, a The Futurum Group elemzője szerint a mostani eladási hullám azt tükrözi, hogy a vezérigazgató visszatérése alapvetően nem változtatta meg a kilátásokat, és a piac továbbra is tart az AI-költések 2027 utáni fenntarthatóságától.

Az elemző rámutatott, hogy a kereslet tartóssága mellett

az infrastruktúra-kiépítés finanszírozhatósága és az energiaellátás biztosítása is komoly kérdéseket vet fel.

A japán gyártóberendezés-beszállítók üzletmenetük erősen ciklikus jellege miatt különösen kitettek a beruházások esetleges lassulásának, és 2028-tól jelentősen visszaeshetnek a szilíciumszelet-gyártó berendezésekre fordított kiadások.

Bár a szakértő szerint a dél-koreai memóriachip-gyártókat a következő két évben fokozódó kínálati hiány részben megvédheti a visszaeséstől, a szerdai tőzsdei hangulat őket sem kímélte. A mesterségesintelligencia-gyorsítókhoz használt nagy sávszélességű memóriákat (HBM) szállító Samsung Electronics és SK Hynix árfolyama egyaránt több mint 8 százalékot esett, az LG Innotek pedig 5 százalékkal gyengült.

Tajvanon is hasonló folyamatok játszódtak le, ahol a TSMC részvényei 7 százalékkal, a Hon Hai Precision Industry papírjai 8,6 százalékkal, a Foxconn Technology árfolyama pedig közel 5 százalékkal csökkent. A régiós zuhanással szemben néhány Hongkongban jegyzett kínai technológiai vállalat erősödni tudott. A Xiaomi árfolyama 4,6 százalékkal, a Kuaishou 2,8 százalékkal, az Alibaba pedig 0,7 százalékkal emelkedett, míg a Tencent, a Meituan és a Baidu minimális pluszban zárt.

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