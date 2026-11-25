Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatával szemben. Egy New York-i esküdtszék bűnösnek találta a Huaweit többek között üzleti titkok eltulajdonítására irányuló összeesküvésben, banki csalásban és az Iránnal szembeni amerikai szankciók megsértésében. A kínai technológiai cégre komoly pénzügyi büntetés várhat.

Három hónapig tartó tárgyalást követően egy New York-i szövetségi esküdtszék a

tizenkét vádpontból tízben bűnösnek találta a Huaweit és három leányvállalatát

– írja a Fox Business.

A kínai vállalatot többek között banki és elektronikus úton elkövetett csalásban, pénzmosásra és üzleti titkok eltulajdonítására irányuló összeesküvésben, valamint az amerikai szankciós szabályok megsértésében találták bűnösnek. Két vádpontban, a bűnszervezet működtetésére és az igazságszolgáltatás akadályozására irányuló összeesküvés ügyében ugyanakkor felmentették a vállalatot.

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a Huawei éveken keresztül félrevezette a világ vezető pénzintézeteit az iráni üzleti tevékenységével kapcsolatban, hogy továbbra is hozzáférjen a dolláralapú pénzügyi elszámolási rendszerhez és több milliárd dollárnyi finanszírozáshoz. A vállalat az ügyészség szerint a Skycom nevű leánycégén keresztül telekommunikációs berendezéseket és megfigyelési technológiákat szállított az iráni rezsimnek. A vádhatóság emellett több olyan esetet is feltárt, amikor a Huawei más technológiai vállalatok, köztük a T-Mobile, a Cisco és a Fujitsu saját fejlesztésű technológiáinak megszerzésére törekedett.

Az ügy egészen 2018-ig nyúlik vissza, amikor amerikai elfogatóparancs alapján Kanadában letartóztatták a Huawei pénzügyi igazgatóját, a vállalat alapítójának lányát, Meng Van-csout. A vezető közel három évig küzdött a kiadatása ellen, végül megállapodást kötött az amerikai hatóságokkal. A Huawei elleni büntetőeljárás következő fontos állomása 2027. szeptember 14-én lesz, ekkor szabják ki a büntetést. A vállalatra jelentős pénzbírság, vagyonelkobzás és kártérítési kötelezettség is várhat.

A Huawei vitatja az ítéletet, álláspontja szerint az elmarasztaló döntéseknek sem jogi, sem ténybeli alapjuk nincs, ezért minden szükséges jogi lépést megtesz érdekei védelmében.

Peking is élesen reagált az ítéletre, a kínai külügyminisztérium szerint az Egyesült Államok a kínai vállalatok visszaszorítására törekszik. A Huawei egyébként annak ellenére is Kína egyik legfontosabb technológiai vállalatává és mesterségesintelligencia-fejlesztéseinek meghatározó szereplőjévé vált, hogy 2019-ben amerikai kereskedelmi feketelistára került, ami jelentősen korlátozta az amerikai technológiákhoz való hozzáférését.

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