Veszteséggel és csökkenő árbevétellel zárta az idei év első három negyedévét a Rába
A Rába Járműipari Holding Nyrt. adózott eredménye idén január és szeptember között 1,86 milliárd forint veszteséget tett ki, míg az előző év azonos időszakában a vállalat 6,34 milliárd forint nyereséget ért el. A társaság árbevétele az év első kilenc hónapjában 35,50 milliárd forint volt, ami éves összevetésben 12,7 százalékos csökkenés.
Hozzátették, hogy a vállalat a harmadik negyedévben 10,67 milliárd forint árbevételt ért el, ami 9,8 százalékkal marad el az előző év azonos időszakához képest. Ugyanebben az időszakban a társaság adózott vesztesége 1,76 milliárd forint volt, míg egy évvel korábban a Rába 4,21 milliárd forint nyereséget ért el.
Az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 761 millió forint lett az év első kilenc hónapjában, ami 92,1 százalékkal marad el 2025 azonos időszakához képest.
Az egyes leányvállalatokról közölték, hogy a Rába Futómű Kft. árbevétele az év első háromnegyed évében 9,8 százalékos csökkenéssel 23,96 milliárd forintot tett ki, ugyanebben az időszakban a Rába Járműalkatrész Kft. forgalma 27,2 százalékkal, 7,70 milliárdra csökkent. A Rába Jármű Kft. és a REKARD Kft. árbevétele az év első kilenc hónapjában nőtt: előbbinél 24,4 százalékkal, 2,31 milliárd forintra, utóbbinál pedig 0,9 százalékkal, 1,73 milliárd forintra emelkedett ez az érték.
A Rába Nyrt. részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A papír ára a kereskedés zárásakor 4,01 százalékkal, 2870 forintra esett. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 4600, a legalacsonyabb 2070 forint volt.
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