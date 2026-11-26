Október közepe óta a Nasdaq-100 index mintegy 12 százalékot veszített értékéből, miután a mesterséges intelligencia és a fejlesztéséhez szükséges hatalmas beruházási költségek miatt elromlott a befektetői hangulat. Ezzel párhuzamosan a félvezetőipari részvények összesítve közel 29 százalékot zuhantak. Az iparágra komoly nyomást helyezett, hogy Jensen Huang távozott az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, majd visszatért a cég élére, miközben az Anthropic tőzsdei bevezetése sem tudta megerősíteni a piaci szereplők szektorba vetett bizalmát.

Az elmúlt két és fél évben öt jelentős tőkeátrendeződési ciklus, vagyis szektorrotáció zajlott le a technológiai szektor irányába, illetve onnan kifelé – mutatott rá a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kilátásokat elemző jelentésében a bank Binky Chadha vezette stratégiai csapata. A keddi elemzés szerint a mostani folyamat is szokványos átrendeződésként indult, ám végül komoly piaci zuhanásba és heves árfolyam-ingadozásba torkollott. Ezt olyan események váltották ki, mint az Alphabet harmadik negyedéves gyorsjelentése, a félidős választások, valamint több technikai leállás.

A Deutsche Bank adatai alapján a korábbi hasonló piaci sokkok idején átlagosan hat-nyolc hétre volt szükség ahhoz, hogy a kedélyek megnyugodjanak, és a részvényárfolyamok elérjék a mélypontot.

A pénzintézet előrejelzése szerint a legnagyobb felhőszolgáltatók beruházási kiadásainak növekedése jövőre tetőzik, a nyereségük bővülése viszont felgyorsul. Ennek oka, hogy a befektetők a puszta költségek helyett egyre inkább a technológia gyakorlati alkalmazására és a monetizációra, azaz a bevételszerzésre fókuszálnak majd. Ezzel egy időben a feldolgozóipar élénkülése a munkaerő-felvétel növekedését hozta magával, ami a stratégák szerint javíthatja a termelékenységet.

Mindezeket figyelembe véve a bank 2027-re az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 19 százalékos növekedését várja az S&P 500 vállalataitól, az index célárát pedig 9000 pontban határozta meg. Ez a legmagasabb előrejelzés a nagybankok között, ahol a piaci konszenzus jelenleg 8700 ponton áll. A szerdai 7182,78 pontos záróértékhez viszonyítva a Deutsche Bank 2027-es célára több mint 25 százalékos emelkedést jelentene.

A stratégák szerint a keresleti oldalon a megtépázott részvénypozíciókban bőven van még tér a növekedésre, mivel a vállalati nyereségek továbbra is stabilan bővülnek, és a tőkebeáramlás is kitart, még ha lassuló ütemben is. A kínálati oldalon az eredmények javulásával párhuzamosan emelkedhet a sajátrészvény-visszavásárlások üteme, miközben az új részvénykibocsátások lendülete is megmarad. Ez a bővülő kínálat a szakértők szerint az erős kereslet természetes velejárója, amely némileg lassíthatja ugyan a bikapiacot, de nem akasztja meg azt. A várható piaci folyamatokra való felkészülés jegyében a bank a legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatok, valamint a technológiai, az ipari és a pénzügyi szektor papírjainak vásárlását javasolja, egy esetleges dollárgyengülési ciklus esetére pedig a fém- és bányaipari részvényeket ajánlja a befektetők figyelmébe.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio