Október közepe óta a Nasdaq-100 index mintegy 12 százalékot veszített értékéből, miután a mesterséges intelligencia és a fejlesztéséhez szükséges hatalmas beruházási költségek miatt elromlott a befektetői hangulat. Ezzel párhuzamosan a félvezetőipari részvények összesítve közel 29 százalékot zuhantak. Az iparágra komoly nyomást helyezett, hogy Jensen Huang távozott az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, majd visszatért a cég élére, miközben az Anthropic tőzsdei bevezetése sem tudta megerősíteni a piaci szereplők szektorba vetett bizalmát.
Az elmúlt két és fél évben öt jelentős tőkeátrendeződési ciklus, vagyis szektorrotáció zajlott le a technológiai szektor irányába, illetve onnan kifelé – mutatott rá a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kilátásokat elemző jelentésében a bank Binky Chadha vezette stratégiai csapata. A keddi elemzés szerint a mostani folyamat is szokványos átrendeződésként indult, ám végül komoly piaci zuhanásba és heves árfolyam-ingadozásba torkollott. Ezt olyan események váltották ki, mint az Alphabet harmadik negyedéves gyorsjelentése, a félidős választások, valamint több technikai leállás.
A Deutsche Bank adatai alapján a korábbi hasonló piaci sokkok idején átlagosan hat-nyolc hétre volt szükség ahhoz, hogy a kedélyek megnyugodjanak, és a részvényárfolyamok elérjék a mélypontot.
A pénzintézet előrejelzése szerint a legnagyobb felhőszolgáltatók beruházási kiadásainak növekedése jövőre tetőzik, a nyereségük bővülése viszont felgyorsul. Ennek oka, hogy a befektetők a puszta költségek helyett egyre inkább a technológia gyakorlati alkalmazására és a monetizációra, azaz a bevételszerzésre fókuszálnak majd. Ezzel egy időben a feldolgozóipar élénkülése a munkaerő-felvétel növekedését hozta magával, ami a stratégák szerint javíthatja a termelékenységet.
Mindezeket figyelembe véve a bank 2027-re az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 19 százalékos növekedését várja az S&P 500 vállalataitól, az index célárát pedig 9000 pontban határozta meg. Ez a legmagasabb előrejelzés a nagybankok között, ahol a piaci konszenzus jelenleg 8700 ponton áll. A szerdai 7182,78 pontos záróértékhez viszonyítva a Deutsche Bank 2027-es célára több mint 25 százalékos emelkedést jelentene.
A stratégák szerint a keresleti oldalon a megtépázott részvénypozíciókban bőven van még tér a növekedésre, mivel a vállalati nyereségek továbbra is stabilan bővülnek, és a tőkebeáramlás is kitart, még ha lassuló ütemben is. A kínálati oldalon az eredmények javulásával párhuzamosan emelkedhet a sajátrészvény-visszavásárlások üteme, miközben az új részvénykibocsátások lendülete is megmarad. Ez a bővülő kínálat a szakértők szerint az erős kereslet természetes velejárója, amely némileg lassíthatja ugyan a bikapiacot, de nem akasztja meg azt. A várható piaci folyamatokra való felkészülés jegyében a bank a legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatok, valamint a technológiai, az ipari és a pénzügyi szektor papírjainak vásárlását javasolja, egy esetleges dollárgyengülési ciklus esetére pedig a fém- és bányaipari részvényeket ajánlja a befektetők figyelmébe.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Beütöttek az amerikai korlátozások, több országba leállította a szállítást az Nvidia
Utasította a gyártópartnereit.
Újabb nyugati vadászgépek érkezhetnek Ukrajnába, de van pár csavar a történetben
Logisztikai pokol lenne ennyi géptípust röpképesen tartani.
Most kell bevásárolni a magyar tőzsdén?
Több mint háromszoros emelkedés után beköszönthetett az első komolyabb korrekció.
Úgy tűnik, durván megrendült Putyin viszonya az egyik fő háborús szövetségesével: ennyit a nagy egymásra találásról?
Leálltak a fegyverszállítások.
Gyuricza Csaba: Ha most nem lépünk, 10 év múlva vége a magyar élelmiszertermelésnek
Egymillió hektár szántón kell változtatni.
Azonnal leállították az egyik magyarországi akkumulátoripari üzemet
Súlyos szennyezést találtak a hatóságok.
Egy negyedévre veszteségbe csúszott a Gránit Bank, de az év egésze szebb lehet
Megjelent a bank harmadik negyedéves gyorsjelentése.
Megdorgálta Ukrajnát Európa legerősebb hatalma: nem szeretnének többé ilyet látni Kijevtől
Óva intettek az orosz-ukrán háború kiterjesztésétől.
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Gyuricza Csaba: Ha most nem lépünk, 10 év múlva vége a magyar élelmiszertermelésnek
Egymillió hektár szántón kell változtatni.
Kinek fáj, ki örülhet? Közelebbről is megnéztük a legújabb adócsomagot
Azért virgács is kikandikál belőle.
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.