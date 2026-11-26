A digitális szabályozási hullám és a hatósági szigor miatt a vállalatok egyetlen területen sem lazíthatnak a megfelelőségi követelményeken - hangzott el az AI & Digital Transformation 2026 konferencián. Kopasz János, a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda IT, Data & Cyber csoportjának vezetője az EU AI Act és a hazai AI-szabályozás aktualitásairól tartott előadásában kiemelte: tévhit, hogy a cégek haladékot kaptak a digitális compliance terén, ugyanis a hatályos adatvédelmi és kiberbiztonsági jogszabályok, valamint a mesterségesintelligencia-rendelet már most érvényben lévő előírásai komoly bírságkockázatot jelentenek a felkészületlen piaci szereplők számára.

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A digitális szabályozások betartatása terén a hatóságok már a mesterséges intelligenciáról szóló uniós rendelet, az EU AI Act teljes körű alkalmazása előtt is szigorúan fellépnek. Ennek egyik legfrissebb példája a holland adatvédelmi hatóság augusztus végi határozata, amelyben 825 millió eurós bírságot szabott ki az Uber utasszállító platformra. A világ második legnagyobb GDPR-bírságát nem maga az AI alkalmazása, hanem az adatvédelmi jogszabályok szerinti automatizált döntéshozatal miatt szabták ki. Az Uber azért kapta a bírságot, mert egy olyan algoritmust alkalmazott, amely emberi felügyelet nélkül, automatikusan tiltotta le a rendszeresen alacsony értékelést kapó vagy kerülőutakat használó sofőrök fiókját. A határozat a fellebbezés miatt még nem jogerős.

Gyakori tévhit a vállalati döntéshozók körében, hogy az EU AI Act alkalmazását elhalasztották. A Mario Draghi-féle európai versenyképességi jelentés és egyéb piaci kezdeményezések nyomán ugyan történtek lépések a adminisztratív terhek csökkentésére, az átmeneti időszak elnyújtása kizárólag a nagy kockázatú AI-rendszerekre vonatkozik.

A jogszabály számos előírása már jelenleg is hatályos és kikényszeríthető.

Ilyenek

a tilalmazott AI-alkalmazásokra vonatkozó korlátozások,

az átláthatósági követelmények – például az AI által generált tartalmak és szövegek kötelező megjelölése –,

valamint az AI-jártassági követelmények.

Ez utóbbi értelmében minden olyan cégnél, ahol mesterséges intelligenciát használnak, kötelező lenne a munkavállalók oktatása a technológia kockázatairól. Hasonlóképpen, a NIS 2 irányelv hatálya alá tartozó vállalatok felsővezetőinek és információbiztonsági felelőseinek az év végéig kötelező kiberbiztonsági képzésen kell átesniük.

A digitális megfelelőség terén alapvetően sehol sem lehetünk lazábbak, mert a kontroll hiánya előbb-utóbb incidenshez vagy hatósági szankcióhoz vezet. A cél ehelyett a kockázatarányos, az üzleti működést támogatni tudó és a belső erőforrásokkal együttműködő keretrendszerek kialakítása

– fejtette ki Kopasz János.

A kockázatokat növeli, hogy a vállalatok sokszor nincsenek tisztában azzal, hol jelenik meg a szervezetükben az AI. A jóváhagyott, projektalapon bevezetett fejlesztéseken túl problémát jelent a szoftverfrissítésekkel automatikusan érkező AI-funkciók ellenőrizetlen használata, valamint a nem engedélyezett lakossági eszközök vállalati alkalmazása (Shadow AI). Ha a munkavállalók privát profilú ChatGPT vagy Claude fiókokba töltenek fel üzleti adatokat, azzal üzleti titoksértést és adatvédelmi incidenst idézhetnek elő.

Új dimenziót nyit a kockázatokban az AI-ügynöki megoldások terjedése

Megfelelő jogosultsági kontrollok és vészleállító eljárások (killswitch) hiányában egy hibásan működő vagy sérülékeny AI-ügynök akár másodpercek alatt képes élő adatbázisokat megsemmisíteni. Emellett a bírósági gyakorlat alapján a vállalat által üzemeltetett AI-chatbot téves vagy nem létező kedvezményekről szóló tájékoztatása is jogilag kikényszeríthetővé válik a céggel szemben.

A mesterséges intelligenciát tartalmazó szoftverek beszerzése során a vállalatok sokszor azt gondolják, hogy egy terméket vásárolnak, de épp ellenkezőleg: egy teljes beszállítói függőségi hálózatot vesznek meg, amely magában foglalja a nagy nyelvi modellt nyújtó szolgáltatót, a felhőszolgáltatót és számos adatfeldolgozót. Gyakran nem tisztázott az adatok fizikai helye (Európa, USA vagy Kína), sem az, hogy a szolgáltatók felhasználják-e a vállalati adatokat a modellek tanításához.

A vállalati jogi tanácsadónak a karmesterhez hasonlóan nem kell minden technológiai terület mélységeit egyedül uralnia, de elengedhetetlen, hogy átlássa a fejlesztői és a megrendelői oldal közötti jogi hézagokat, és olyan szerződéses rendszert építsen ki, amely ténylegesen védi a céget

– mutatott rá a szakértő.

A hagyományos szoftverlicenc-szerződések ráadásul nem nyújtanak védelmet az AI-specifikus kockázatokkal szemben.

A megfelelő szerződéses és védelmi keretrendszer hiányában a vállalatok négy oldalról – a hatóságok, a biztosítók, az ügyfelek és a bíróságok felől – is kitettek a kártérítési vagy bírságköveteléseknek.

Címlapkép forrása: Portfolio