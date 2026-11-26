A mesterséges intelligencia teljes betiltása helyett a biztonságos használat oktatására és a módszertanok megújítására van szükség mind a versenyszférában, mind az oktatásban – fejtette ki Pálfi Dóra, az Imagi társalapítója és vezérigazgatója az AI & Digital Transformation 2026 konferencián tartott előadásában.

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Az emberi agy biológiai működéséből adódóan a legkisebb energiabefektetéssel járó megoldásokat keresi - mutatott rá előadásában Pálfi Dóra. Ez magyarázza, hogy az oktatásban és a munkahelyeken egyaránt megjelent a kísértés az AI felületes használatára, amikor a felhasználók saját szellemi munkájuk és az ellenőrzés kihagyásával generáltatnak dokumentumokat vagy prezentációkat.

Pálfi Dóra Imagi, társalapító, vezérigazgató Az imagi társalapítója és vezérigazgatója, aki csapatával a mesterséges intelligencia korához igazítja a technológiai oktatást, különösen a lányokat ösztönözve arra, hogy alkotóként is részt vegyenek … Tovább

Erre válaszul sokan a teljes tiltás pártján állnak.

Pálfi szerint azonban ez nem a megfelelő megoldás, amit a számológép megjelenésének példájával szemléltetett: akkoriban a matematikatanárok az eszköz tiltásáért tüntettek, de a végső jó megoldás végül az lett, hogy az oktatás során oktatták és tesztelték azt is, hogy a gyerekek a számológép használatával oldottak meg feladatokat, és azt is, hogy anélkül boldoguljanak.

Nem a technológia alkalmazását kell korlátozni az oktatási és munkahelyi környezetben, hanem a felületes pedagógiai és ellenőrzési gyakorlatot kell átalakítani

– emelte ki Pálfi Dóra.

A technológia elterjedése az iparban és az oktatásban egyaránt a Gartner-görbe mintázatát követi: a kezdeti túlzott elvárásokat és a tiltási reflexeket az érett, használható integráció váltja fel.

A fiataloknak meg kell tanulniuk az AI nélkül gondolkodni és feladatokat megoldani, de ezzel párhuzamosan elengedhetetlen a technológia hatékony használatának elsajátítása is, különben felkészületlenül lépnek be a jövő munkaerőpiacára

– fogalmazott az Imagi vezetője.

A szakember rámutatott, hogy a technológiai szektorban dolgozók hajlamosak túlbecsülni a mesterséges intelligencia elterjedtségét, míg a valóságban a társadalom jelentős része még a legegyszerűbb eszközöket – mint a Google Bard vagy az ingyenes chatbotok – sem ismeri. Az AI-alapú kódolási asszisztenseket vagy a fizetős szolgáltatásokat csak egy szűk réteg veszi igénybe, ugyanakkor

a diákok körében az alkalmazási arány már eléri az 80 százalékot.

Az Imagi eredetileg a kódolás oktatására szakosodott edtech vállalkozásként indult, és több mint félmillió diákot ért el világszerte. Az elmúlt másfél évben a cég profilja az AI-alapú alkotás és a biztonságos technológiai oktatás felé tolódott el, igazodva a piaci változásokhoz.

Az oktatási AI-eszközeik fejlesztése során kiemelt szerepet kap az adatvédelem és a biztonság:

a tanulók adatait a rendszer anonimizálja,

automatikusan kiszűri a személyes azonosításra alkalmas információkat (PII),

valamint a banki adatokat.

Amennyiben a megadott parancsok mentális egészségügyi problémára vagy veszélyhelyzetre utalnak, a rendszer azonnal értesíti a felelős felnőtteket.

Címlapkép forrása: Portfolio