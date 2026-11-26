Tizenöt tőzsdei társaság alapító tagságával jöhet létre 2027 januárjában a hazai kibocsátók érdekképviseletét ellátó Magyar IR Egyesület (MIRE) – közölték a szervezet alapítói.

Az alapítást előkészítő egyeztetésen húsz tőzsdei vállalat vett részt, közülük tizenöten jelezték csatlakozási szándékukat. A leendő egyesület szakmai fórumot kíván nyújtani a már tőzsdén jegyzett és a bevezetésre készülő cégeknek, emellett képzésekkel, szakmai rendezvényekkel és befektetői napokkal fejlesztené a hazai befektetői kapcsolattartás (Investor Relations) színvonalát. A tervek között szerepel a nemzetközi kapcsolatépítés is, többek között bécsi, prágai, varsói és bukaresti tőkepiaci szervezetekkel.

Az alapítók szerint a magyar piacról jelenleg hiányzik egy olyan aktív tömörülés, amely kifejezetten a kibocsátói oldalt képviselné a felügyeleti szervekkel és más piaci szereplőkkel folytatott tárgyalásokon. A MIRE ezért a szakmai javaslatok kidolgozása mellett rendszeres párbeszédet tervez a Budapesti Értéktőzsdével, a szabályozásban érintett hatósági és kormányzati szervekkel, az intézményi és lakossági befektetők képviselőivel, valamint a gazdasági sajtóval.

Schuszter Péter, az alapítók képviselője elmondta, hogy az előkészítő ülés igazolta a piaci igényt az érdekképviseletre, a januári alakuló közgyűlésig pedig további tőzsdei cégek csatlakozását várják. Pócsi Brúnó, a NAVIGATOR Investments marketing- és kommunikációs igazgatója hozzátette, hogy az egyesület a tagvállalatok láthatóságát is növelné a befektetők és a sajtó körében. A kezdeményezők célja mindezek mellett az új tőzsdei bevezetések és a vállalati tőkebevonások ösztönzése, valamint a részvénypiaci forgalom élénkítése.

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