Továbbra is jelentős növekedési lehetőségeket lát az OTP előtt Csányi Péter, a bankcsoport vezérigazgatója a The Asian Bankernek adott interjúban elmondta, hogy tavaly akvizíciók nélkül 15 százalékkal nőtt az OTP hitelállománya, idén pedig legalább ilyen ütemű növekedésre számít.
Az erős organikus növekedés lehetővé teszi, hogy az OTP válogasson a felvásárlási lehetőségek között.
Az interjú egyik legérdekesebb információja, hogy az OTP két olyan ukrán bankot is vizsgál, amit az állam a jövőben privatizálhat. Csányi nem nevezte meg a pénzintézeteket, de elmondta, hogy az OTP a háború ellenére is gyors növekedésre törekszik az ukrán piacon, ahol leánybankja rendszerszinten jelentős pénzintézetnek minősül.
Az OTP ukrajnai terjeszkedési szándéka nem új keletű, már 2024 februárjában megjelentek olyan sajtóértesülések, hogy a magyar bank érdeklődik az államosított Sense Bank iránt. Csányi Sándor 2024 áprilisában az OTP közgyűlésén, majd az InfoRádiónak adott interjúban is arról beszélt, hogy az ukrajnai leánybank megtermelt, az országból akkor ki nem vihető profitját további helyi akvizíciókra használnák fel. Tavaly júliusban Csányi Péter is megerősítette az ukrajnai terjeszkedési szándékot. Időközben az ukrán bankprivatizáció is előrehaladt, a kormány tavaly októberben döntött a Sense Bank és az Ukrgasbank értékesítésének előkészítéséről, idén októberben pedig a Rothschild & Co kapott megbízást a két pénzintézet privatizációjának előkészítésére. Bár Csányi Péter a mostani interjúban nem nevezte meg a kiszemelt bankokat, nagy valószínűséggel erről a két pénzintézetről lehet szó.
A vezérigazgató Horvátországban, Szerbiában és Albániában is lát lehetőséget további felvásárlásokra, Lengyelország továbbra is olyan piac, ahová szívesen belépne az OTP, hosszabb távon pedig Közép-Ázsiában is jelentős növekedési potenciált lát.
Az akvizícióknál fontos szempont, hogy
- az adott ország gazdasági kilátásai kedvezőek legyenek,
- a szabályozási és adózási környezet kiszámítható legyen,
- és a bankrendszerben legyen tér a hitelezés bővülésére.
Az OTP jellemzően olyan pénzintézeteket keres, amelyekkel rögtön az adott piac három legnagyobb szereplője közé kerülhet, vagy további felvásárlásokkal elérheti ezt a pozíciót. Hosszabb távon az első vagy a második hely megszerzésére törekszik az egyes piacokon. Csányi reményei szerint öt év múlva a jelenlegi 11-nél több országban lesz jelen az OTP.
A befektetők számára a tőkeallokációval kapcsolatban is érdekes számokat mondott a bankvezér. Az OTP organikus növekedése a megtermelt tőkének nagyjából a felét köti le, a bank pedig a profit 20–25 százalékát fizeti ki osztalékként. A fennmaradó tőke többek között további akvizíciók finanszírozására használható fel. Csányi szerint fontos, hogy az OTP tőkehelyzete az európai versenytársakhoz képest is erős legyen, így kedvezőtlenebb gazdasági környezetben is stabilan működhessen, és gyorsan tudjon lépni, ha egy nagyobb felvásárlási lehetőség adódik.
A Luminor tervezett felvásárlásával kapcsolatban Csányi kiemelte, hogy a tranzakcióval egyszerre három új piacra léphet be az OTP, külön-külön ugyanis valószínűleg nem törekedett volna a balti országokban való megjelenésre. A Luminor működésének átalakítása már folyamatban van, az OTP pedig korábbi bankintegrációs tapasztalataira építve javítaná a pénzintézet hatékonyságát. A megtérülés javítására vonatkozóan azonban konkrét célértéket nem mondott a vezérigazgató. Ez azért is fontos kérdés, mert a Luminor tavaly 8,6 százalékos sajáttőke-arányos megtérülést ért el, jóval alacsonyabbat az OTP 21,6 százalékos ROE-jánál. A balti bank felvásárlásával az eurózónás országok súlya az OTP nettó hitelállományán belül 42-ről 50 százalékra emelkedhet.
Az oroszországi operációval kapcsolatban nem hangzott el érdemi új információ, továbbra is napirenden van az esetleges teljes kivonulás. Az orosz leánybank az idei első kilenc hónapban 157,8 milliárd forintos profitot termelt, így annak értékesítése és az alacsonyabb megtérülésű Luminor felvásárlása jelentősen átalakíthatja az OTP eredménytermelési és kockázati profilját.
Az OTP a finanszírozási forrásait is igyekszik diverzifikálni, ennek részeként jelent meg kötvényeivel a szingapúri tőzsdén. A bank júniusban kibocsátott egymilliárd eurós Tier 2 kötvényének 8,5 százaléka került ázsiai befektetőkhöz. Csányi szerint az ázsiai keresletnek köszönhetően kedvezőbb árazást sikerült elérni, mint ha kizárólag európai vagy amerikai befektetőkre támaszkodtak volna. A finanszírozási előny mértékét ugyanakkor nem számszerűsítette.
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