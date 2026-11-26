A mesterséges intelligencia már gyorsabban ír kódot és dolgoz fel információt, mint ahogy a nagyvállalatok képesek átalakítani a működésüket. Az egyéni időmegtakarításból azonban nem lesz automatikusan jobb vállalati teljesítmény: a szűk keresztmetszetek sokszor csak máshová kerülnek. A Portfolio AI & Digital Transformation 2026 konferencia második kerekasztalán a Mol, az OTP, a Nokia és az Attrecto szakemberei arról beszéltek, miért kevés eszközöket és képzést adni a dolgozóknak, és hogyan lehet továbblépni a látványos kísérletektől a szervezeti eredményekig.

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Gyorsabb munkatársak, változatlan folyamatok

A beszélgetést felvezető közönségszavazás szófelhőjében a „buborék” és a „sehol” is hangsúlyosan megjelent. Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y vezérigazgatója, a panel moderátora szerint a kétkedés mögött valós szervezeti tapasztalat áll: sok vállalat mindenkit megtanít az AI-eszközök használatára, majd várja a hatékonyságjavulást, amely vállalati szinten nem feltétlenül látszik.

Schin Lotár, a Nokia genAI domain architectje szerint egy 85 ezer fős globális vállalatnál minden megtakarított percnek jelentősége lehet, ehhez azonban önmagában kevés a technológia terítése.

Biztos, hogy nem úgy, hogy adunk nekik eszközöket és tréninget, mert ettől a folyamatok nem fognak megváltozni

– fogalmazott.

A Nokiánál a személyes produktivitást támogató eszközök használata széles körű, a tapasztalat mégsem az, hogy a nyolcórás munkanap hatórássá rövidült volna. Inkább egy még sűrűbb nyolc óra jött létre. Ha ugyanis minden terület egyszerre kezd gyorsabban dolgozni, hamar kiderül, hol nem tud lépést tartani a szervezet.

A fejlesztés helyett már a kontroll a szűk keresztmetszet

Schin szerint korábban jellemzően az üzleti terület érezte lassúnak a fejlesztést. Most viszont az üzlet és a fejlesztők együtt várnak a biztonsági, jogi és adatvédelmi jóváhagyásokra. A gyorsabb munkavégzés nem feltétlenül szünteti meg a várakozást, csak áthelyezi azt a folyamat egy másik pontjára. Schin ezért a skálázást a kontrollterületek felkészítésével kezdené, ezt követné a folyamatok átalakítása, majd az eszközök széles körű bevezetése, konkrét teljesítményelvárásokkal.

Nagy Zsombor, az OTP Bank AI Office kiválósági központjának vezetője az óvatosság másik oldalát hangsúlyozta. A banki működés bizalomra épül, az ügyféladatok és az ügyfelek pénzének védelme pedig nem kerülhet háttérbe a gyorsaság kedvéért. Az OTP ezért belülről kifelé építkezik, a belső folyamatok javítására helyezve a hangsúlyt. Nagy szerint a kiindulópont az üzleti probléma meghatározása:

előbb azt kell tisztázni, mi nem működik megfelelően, és csak utána kiválasztani a technológiát.

Még az egyéni munkát segítő megoldások sem használhatók minden helyzetben korlátozás nélkül: egy banknál az ügyféladatok mellett akár a forráskód is érzékeny információ lehet.

Az időnyereségtől a működés újratervezéséig

Achilles Georgiu, a Mol Group AI Strategy Leadere három szintet különített el. Az első az egyéni hatékonyság javítása, ahol a heti néhány megtakarított óra értéke szervezeti szinten még szétszórtan jelentkezik. A második a folyamatok gyorsítása, amelynél már könnyebben kimutatható a rövidebb átfutás vagy az alacsonyabb költség hatása.

A harmadik szinten a vállalat egy adott terület működését alapjaiban gondolja újra, abból kiindulva, hogy az AI már rendelkezésre áll. A Molnál ilyen megközelítéssel is kísérleteznek. Georgiu szerint ugyanakkor ezek a szintek nem váltják ki egymást. Attól, hogy egy vállalat összetett folyamatokat tervez újra, még folyamatosan foglalkoznia kell a munkatársak tudatosságával és az alapvető készségekkel is.

Az AI-bevezetés így több, párhuzamosan zajló szervezetfejlesztési feladat.

Két évre becsült munka, kéthetes fejlesztés

Georgiu egy új termék fejlesztését hozta példának.

Az eredeti becslés két évről és kétezer embernapnyi munkáról szólt. Ezt először hat hónapos határidővel és százezer eurós kerettel kérdőjelezte meg, majd még radikálisabb feladatot adott: két hét alatt gondolják újra a megoldást, a tokenfelhasználás korlátozása nélkül.

A döntő feltétel az volt, hogy az üzleti terület képviselője folyamatosan ott legyen a fejlesztőkkel, és érdemi döntéseket tudjon hozni. A csapat így gyors visszajelzésekre és sűrű változtatásokra építve dolgozott, és két hét alatt elkészült egy minimálisan működő termékváltozat, azaz MVP.

Georgiu pontosítása szerint ez még nem került éles üzembe: a nagyvállalati bevezetés további lépései hátravannak, és itt került előre a teljes folyamat áteresztőképessége. Hiába készül el gyorsan a fejlesztés, ha a biztonsági tesztelésre csak hónapokkal később van időpont.

A gyors kódolás előnyét csak az a szervezet tudja kihasználni, amely a kapcsolódó működését is hozzáigazítja.

Kell-e még specifikáció?

A példa vitát indított arról, mennyire válthatja ki a gyors, közös kísérletezés a hagyományos előkészítést. Nagy Zsombor szerint az üzleti igényeket továbbra is egyértelműen, írásban kell rögzíteni. A gyorsaság nem jelentheti azt, hogy a fejlesztés pontosan meghatározott cél nélkül indul el. Georgiu ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a folyamatos üzleti jelenlét lerövidítheti a specifikáció körüli egyeztetéseket. A cél ismeretére szükség van, de egy gyorsan elkészülő, kézzelfogható változatról már sokkal konkrétabb visszajelzést lehet adni.

Kiss Gergely, az Attrecto elnöke és a Signifer Csoport igazgatósági tagja szerint specifikálni továbbra is kell, miközben az egész fejlesztési folyamat felgyorsult. Saját tapasztalatuk alapján már alig írnak kézzel kódot, ez azonban nem jelenti a mérnöki gondolkodás vagy az emberi döntések eltűnését.

A technológia előrébb jár, mint a szervezet

Kiss szerint jelentős különbség van aközött,

hol tartanak ma a vállalatok, és hol tarthatnának a már elérhető technológiával.

A beszélgetés egyik közös tanulsága az volt, hogy az AI vállalati hasznosítása emberi és szervezeti kérdés, illetve hogy a megszokott munkamegosztás, a döntési rend és a jóváhagyási folyamatok lassabban változnak, mint az eszközök képességei. A következő lépés ezért túlmutat az újabb licencek megvásárlásán.

Az üzleti célok tisztázását,

a kontrollterületek felkészítését és

a teljes folyamat átalakítását igényli.

A megtakarított percekből csak akkor lesz vállalati eredmény, ha a szervezet is képes másképp működni.

Címlapkép forrása: Berecz Valter, Portfolio