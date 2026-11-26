Gyorsabb munkatársak, változatlan folyamatok
A beszélgetést felvezető közönségszavazás szófelhőjében a „buborék” és a „sehol” is hangsúlyosan megjelent. Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y vezérigazgatója, a panel moderátora szerint a kétkedés mögött valós szervezeti tapasztalat áll: sok vállalat mindenkit megtanít az AI-eszközök használatára, majd várja a hatékonyságjavulást, amely vállalati szinten nem feltétlenül látszik.
Schin Lotár, a Nokia genAI domain architectje szerint egy 85 ezer fős globális vállalatnál minden megtakarított percnek jelentősége lehet, ehhez azonban önmagában kevés a technológia terítése.
Biztos, hogy nem úgy, hogy adunk nekik eszközöket és tréninget, mert ettől a folyamatok nem fognak megváltozni
– fogalmazott.
A Nokiánál a személyes produktivitást támogató eszközök használata széles körű, a tapasztalat mégsem az, hogy a nyolcórás munkanap hatórássá rövidült volna. Inkább egy még sűrűbb nyolc óra jött létre. Ha ugyanis minden terület egyszerre kezd gyorsabban dolgozni, hamar kiderül, hol nem tud lépést tartani a szervezet.
A fejlesztés helyett már a kontroll a szűk keresztmetszet
Schin szerint korábban jellemzően az üzleti terület érezte lassúnak a fejlesztést. Most viszont az üzlet és a fejlesztők együtt várnak a biztonsági, jogi és adatvédelmi jóváhagyásokra. A gyorsabb munkavégzés nem feltétlenül szünteti meg a várakozást, csak áthelyezi azt a folyamat egy másik pontjára. Schin ezért a skálázást a kontrollterületek felkészítésével kezdené, ezt követné a folyamatok átalakítása, majd az eszközök széles körű bevezetése, konkrét teljesítményelvárásokkal.
Nagy Zsombor, az OTP Bank AI Office kiválósági központjának vezetője az óvatosság másik oldalát hangsúlyozta. A banki működés bizalomra épül, az ügyféladatok és az ügyfelek pénzének védelme pedig nem kerülhet háttérbe a gyorsaság kedvéért. Az OTP ezért belülről kifelé építkezik, a belső folyamatok javítására helyezve a hangsúlyt. Nagy szerint a kiindulópont az üzleti probléma meghatározása:
előbb azt kell tisztázni, mi nem működik megfelelően, és csak utána kiválasztani a technológiát.
Még az egyéni munkát segítő megoldások sem használhatók minden helyzetben korlátozás nélkül: egy banknál az ügyféladatok mellett akár a forráskód is érzékeny információ lehet.
Az időnyereségtől a működés újratervezéséig
Achilles Georgiu, a Mol Group AI Strategy Leadere három szintet különített el. Az első az egyéni hatékonyság javítása, ahol a heti néhány megtakarított óra értéke szervezeti szinten még szétszórtan jelentkezik. A második a folyamatok gyorsítása, amelynél már könnyebben kimutatható a rövidebb átfutás vagy az alacsonyabb költség hatása.
A harmadik szinten a vállalat egy adott terület működését alapjaiban gondolja újra, abból kiindulva, hogy az AI már rendelkezésre áll. A Molnál ilyen megközelítéssel is kísérleteznek. Georgiu szerint ugyanakkor ezek a szintek nem váltják ki egymást. Attól, hogy egy vállalat összetett folyamatokat tervez újra, még folyamatosan foglalkoznia kell a munkatársak tudatosságával és az alapvető készségekkel is.
Az AI-bevezetés így több, párhuzamosan zajló szervezetfejlesztési feladat.
Két évre becsült munka, kéthetes fejlesztés
Georgiu egy új termék fejlesztését hozta példának.
- Az eredeti becslés két évről és kétezer embernapnyi munkáról szólt.
- Ezt először hat hónapos határidővel és százezer eurós kerettel kérdőjelezte meg,
- majd még radikálisabb feladatot adott: két hét alatt gondolják újra a megoldást, a tokenfelhasználás korlátozása nélkül.
A döntő feltétel az volt, hogy az üzleti terület képviselője folyamatosan ott legyen a fejlesztőkkel, és érdemi döntéseket tudjon hozni. A csapat így gyors visszajelzésekre és sűrű változtatásokra építve dolgozott, és két hét alatt elkészült egy minimálisan működő termékváltozat, azaz MVP.
Georgiu pontosítása szerint ez még nem került éles üzembe: a nagyvállalati bevezetés további lépései hátravannak, és itt került előre a teljes folyamat áteresztőképessége. Hiába készül el gyorsan a fejlesztés, ha a biztonsági tesztelésre csak hónapokkal később van időpont.
A gyors kódolás előnyét csak az a szervezet tudja kihasználni, amely a kapcsolódó működését is hozzáigazítja.
Kell-e még specifikáció?
A példa vitát indított arról, mennyire válthatja ki a gyors, közös kísérletezés a hagyományos előkészítést. Nagy Zsombor szerint az üzleti igényeket továbbra is egyértelműen, írásban kell rögzíteni. A gyorsaság nem jelentheti azt, hogy a fejlesztés pontosan meghatározott cél nélkül indul el. Georgiu ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a folyamatos üzleti jelenlét lerövidítheti a specifikáció körüli egyeztetéseket. A cél ismeretére szükség van, de egy gyorsan elkészülő, kézzelfogható változatról már sokkal konkrétabb visszajelzést lehet adni.
Kiss Gergely, az Attrecto elnöke és a Signifer Csoport igazgatósági tagja szerint specifikálni továbbra is kell, miközben az egész fejlesztési folyamat felgyorsult. Saját tapasztalatuk alapján már alig írnak kézzel kódot, ez azonban nem jelenti a mérnöki gondolkodás vagy az emberi döntések eltűnését.
A technológia előrébb jár, mint a szervezet
Kiss szerint jelentős különbség van aközött,
hol tartanak ma a vállalatok, és hol tarthatnának a már elérhető technológiával.
A beszélgetés egyik közös tanulsága az volt, hogy az AI vállalati hasznosítása emberi és szervezeti kérdés, illetve hogy a megszokott munkamegosztás, a döntési rend és a jóváhagyási folyamatok lassabban változnak, mint az eszközök képességei. A következő lépés ezért túlmutat az újabb licencek megvásárlásán.
- Az üzleti célok tisztázását,
- a kontrollterületek felkészítését és
- a teljes folyamat átalakítását igényli.
A megtakarított percekből csak akkor lesz vállalati eredmény, ha a szervezet is képes másképp működni.
Címlapkép forrása: Berecz Valter, Portfolio
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