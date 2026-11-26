Az Alteo árfolyama kifejezetten nagy nyomás alatt van ma, ám a hírre némi enyhülés látszik a részvénynél.
Az Alteo a Budapesti Értéktőzsde oldalán közölte, hogy az ÉLTEX Kft. akvizíciójához kapcsolódóan az Alteo a mai napon különböző szavatossági kötelezettségvállalások megsértésére hivatkozva
szavatossági igénybejelentést tett az eladó felé az akvizícióval kapcsolatban megkötött üzletrész adás-vételi szerződés vonatkozó rendelkezései alapján.
Amennyiben a bejelentett szavatossági igényeket az eladó vitatja, úgy a társaság minden jogilag rendelkezésére álló eszközt igénybe fog venni az igénye érvényesítése érdekében, olvasható a közleményben.
A társaság a most bejelentett szavatossági igényeken túlmenően vizsgálja, hogy további szavatossági igényeket érvényesítsen az eladóval szemben az irányadó jogvesztő határidőn belül, még az idei év során. Emellett az üzletrész-adásvételi szerződésben foglalt vételárkorrekció lefolytatásáról is zajlanak az egyeztetések a felek és a vételárkorrekcióval kapcsolatos audit és tanácsadási feladatokra felkért könyvvizsgáló és tanácsadó cég között. A vételárkorrekciós eljárásnak nincs jogvesztő határideje.
Az Alteo mindemellett beadvánnyal fordult a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé annak érdekében, hogy a hatóság vizsgálja ki a Controlex Könyv- és Adószakértő Kft. és Ézsiás László Tibor kamarai tag könyvvizsgáló szakmai tevékenységének jogszabályoknak és könyvvizsgálati standardoknak való megfelelését az Alteo Circular Kft. (korábbi nevén: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.) 2024. évi és korábbi éves beszámolóinak könyvvizsgálatával összefüggésben.
A beadvány alapját azon körülmények képezik, amelyekkel a társaság a 2025. évre vonatkozó könyvvizsgálat, valamint a szavatossági igények összeállítása és vételárkorrekciós eljárás során szembesült. Ennek alapján a társaság indokoltnak tartja annak hatósági vizsgálatát, hogy az érintett könyvvizsgálói tevékenység minden tekintetben megfelelt-e az alkalmazandó szakmai standardoknak és jogszabályi előírásoknak. A beadvány alapján a közfelügyeleti eljárás megindításáról, illetve eljárás eredményéről kizárólag a hatáskörrel rendelkező hatóság dönthet, írja a társaság.
Az Alteo a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban minden, a vonatkozó jogszabályok által előírt vagy a befektetői döntések szempontjából lényeges információról tájékoztatni fogja a befektetőket, írják.
A bejelentés előtt már kifejezetten nagy mínuszban állt az Alteo árfolyama,
ezt követően viszont kisebb enyhülés jött.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Mi tud itt még drágulni? – 3 tévhit a magyar euróról
Elstartolt a Big Picture, a Portfolio előfizetőinek szóló podcast Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Hatalmas csontvázak estek ki a Magyar Posta szekrényéből
Átvilágították a céget.
Hatalmas káosz az Egyesült Államokban: viharok és törölt járatok bénítják az ünnepi utazást
Egy gép túlfutott a kifutópályá.
A Temu végre felszámolja a vásárlókat megtévesztő gyakorlatokat
Nem ment gyorsan.
Újra terjeszkedik Magyarországon az ismert gyorsétteremlánc
Örülhet, aki szereti a szendvicseket.
A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Bejelentette az orosz vezető: eddig soha nem látott bővítésre készül a keleti szövetség
Sokat várnak a lépéstől.
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Globális tőzsdepánik: melyik magyar részvény marad ütésálló?
Nem minden hazai blue chip esett az elmúlt napokban.
Gyuricza Csaba: Ha most nem lépünk, 10 év múlva vége a magyar élelmiszertermelésnek
Egymillió hektár szántón kell változtatni.