Szavatossági igényt jelentett be az Alteo az ÉLTEX Kft. eladójával szemben, mert a társaság szerint megsértették az akvizícióhoz kapcsolódó szerződés több kötelezettségvállalását. A cég nem zárja ki további követelések érvényesítését, és közben a vételár korrekciójáról is egyeztetések zajlanak. Az Alteo emellett a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatósághoz fordult, hogy vizsgálják ki a felvásárolt cég korábbi beszámolóit auditáló könyvvizsgálók munkáját.



Az Alteo árfolyama kifejezetten nagy nyomás alatt van ma, ám a hírre némi enyhülés látszik a részvénynél.

Az Alteo a Budapesti Értéktőzsde oldalán közölte, hogy az ÉLTEX Kft. akvizíciójához kapcsolódóan az Alteo a mai napon különböző szavatossági kötelezettségvállalások megsértésére hivatkozva

szavatossági igénybejelentést tett az eladó felé az akvizícióval kapcsolatban megkötött üzletrész adás-vételi szerződés vonatkozó rendelkezései alapján.

Amennyiben a bejelentett szavatossági igényeket az eladó vitatja, úgy a társaság minden jogilag rendelkezésére álló eszközt igénybe fog venni az igénye érvényesítése érdekében, olvasható a közleményben.

A társaság a most bejelentett szavatossági igényeken túlmenően vizsgálja, hogy további szavatossági igényeket érvényesítsen az eladóval szemben az irányadó jogvesztő határidőn belül, még az idei év során. Emellett az üzletrész-adásvételi szerződésben foglalt vételárkorrekció lefolytatásáról is zajlanak az egyeztetések a felek és a vételárkorrekcióval kapcsolatos audit és tanácsadási feladatokra felkért könyvvizsgáló és tanácsadó cég között. A vételárkorrekciós eljárásnak nincs jogvesztő határideje.

Az Alteo mindemellett beadvánnyal fordult a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé annak érdekében, hogy a hatóság vizsgálja ki a Controlex Könyv- és Adószakértő Kft. és Ézsiás László Tibor kamarai tag könyvvizsgáló szakmai tevékenységének jogszabályoknak és könyvvizsgálati standardoknak való megfelelését az Alteo Circular Kft. (korábbi nevén: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.) 2024. évi és korábbi éves beszámolóinak könyvvizsgálatával összefüggésben.

A beadvány alapját azon körülmények képezik, amelyekkel a társaság a 2025. évre vonatkozó könyvvizsgálat, valamint a szavatossági igények összeállítása és vételárkorrekciós eljárás során szembesült. Ennek alapján a társaság indokoltnak tartja annak hatósági vizsgálatát, hogy az érintett könyvvizsgálói tevékenység minden tekintetben megfelelt-e az alkalmazandó szakmai standardoknak és jogszabályi előírásoknak. A beadvány alapján a közfelügyeleti eljárás megindításáról, illetve eljárás eredményéről kizárólag a hatáskörrel rendelkező hatóság dönthet, írja a társaság.

Az Alteo a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban minden, a vonatkozó jogszabályok által előírt vagy a befektetői döntések szempontjából lényeges információról tájékoztatni fogja a befektetőket, írják.

A bejelentés előtt már kifejezetten nagy mínuszban állt az Alteo árfolyama,

ezt követően viszont kisebb enyhülés jött.

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