Az Alteo a Budapesti Értéktőzsde oldalán közölte, hogy az ÉLTEX Kft. akvizíciójához kapcsolódóan az Alteo a mai napon különböző szavatossági kötelezettségvállalások megsértésére hivatkozva
szavatossági igénybejelentést tett az eladó felé az akvizícióval kapcsolatban megkötött üzletrész adás-vételi szerződés vonatkozó rendelkezései alapján.
Amennyiben a bejelentett szavatossági igényeket az eladó vitatja, úgy a társaság minden jogilag rendelkezésére álló eszközt igénybe fog venni az igénye érvényesítése érdekében, olvasható a közleményben.
A társaság a most bejelentett szavatossági igényeken túlmenően vizsgálja, hogy további szavatossági igényeket érvényesítsen az eladóval szemben az irányadó jogvesztő határidőn belül, még az idei év során. Emellett az üzletrész-adásvételi szerződésben foglalt vételárkorrekció lefolytatásáról is zajlanak az egyeztetések a felek és a vételárkorrekcióval kapcsolatos audit és tanácsadási feladatokra felkért könyvvizsgáló és tanácsadó cég között. A vételárkorrekciós eljárásnak nincs jogvesztő határideje.
Az Alteo mindemellett beadvánnyal fordult a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé annak érdekében, hogy a hatóság vizsgálja ki a Controlex Könyv- és Adószakértő Kft. és Ézsiás László Tibor kamarai tag könyvvizsgáló szakmai tevékenységének jogszabályoknak és könyvvizsgálati standardoknak való megfelelését az Alteo Circular Kft. (korábbi nevén: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.) 2024. évi és korábbi éves beszámolóinak könyvvizsgálatával összefüggésben.
A beadvány alapját azon körülmények képezik, amelyekkel a társaság a 2025. évre vonatkozó könyvvizsgálat, valamint a szavatossági igények összeállítása és vételárkorrekciós eljárás során szembesült. Ennek alapján a társaság indokoltnak tartja annak hatósági vizsgálatát, hogy az érintett könyvvizsgálói tevékenység minden tekintetben megfelelt-e az alkalmazandó szakmai standardoknak és jogszabályi előírásoknak. A beadvány alapján a közfelügyeleti eljárás megindításáról, illetve eljárás eredményéről kizárólag a hatáskörrel rendelkező hatóság dönthet, írja a társaság.
Az Alteo a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban minden, a vonatkozó jogszabályok által előírt vagy a befektetői döntések szempontjából lényeges információról tájékoztatni fogja a befektetőket, írják.
Reagálnak a befektetők
A bejelentés előtt is nagy mínuszban állt az Alteo árfolyama,
ezt követően viszont komoly esés következett, jelenleg 9,6 százalékos mínuszban van a papír,
utoljára 2024 márciusában volt ilyen alacsonyan a jegyzés.
Az árfolyam jelentős esésében szerepet játszhat, hogy a bejelentés újabb bizonytalanságokat vet fel az ÉLTEX-akvizícióval kapcsolatban, különösen a felvásárolt társaság korábbi pénzügyi beszámolóinak megbízhatóságát és az ügy esetleges pénzügyi következményeit illetően. A befektetői aggodalmakat fokozhatja, hogy az Alteo egyelőre nem számszerűsítette a bejelentett szavatossági igényeket, és további követelések érvényesítésének lehetőségét is vizsgálja. Fontos viszont hangsúlyozni, hogy a közlemény önmagában nem bizonyít számviteli szabálytalanságot vagy tényleges pénzügyi veszteséget.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kiadták a figyelmeztetést: életveszélyessé vált a népszerű magyar turistacélpont - Senki ne menjen most ide!
Rendkívül veszélyes a helyzet.
90 százalékot zuhant a világ egyik legnagyobb autógyártója, horrorforgatókönyvet áraznak a befektetők
Nem hisz a piac a fordulatban.
Dollármilliárdokat bukott az AI-forradalom csodagyereke, és még mindig nem adja fel
Nyáron omlott össze az alapja.
Újabb 2008-as léptékű összeomlás jöhet? Súlyos figyelmeztetést adtak ki a hitelminősítők
Az AI-buborék kipukkanása boríthatja az első dominót.
Két év helyett két hét alatt készült el a fejlesztés – Mi fékezi a vállalati AI-forradalmat?
Vállalati AI-tapasztalatok első kézből: panelbeszélgetés az AI & Digital Transformation 2026 konferencián.
Hajszálon múlt a katonai összecsapás a NATO és Oroszország között? Titkos akcióra derült fény, hogy Putyint megnyugtassák
Több veszélyes incidens is történt.
Beindult a vállalati hitelezés Európában, hároméves csúcsot mért az EKB
A háztartási hitelezés csak 3%-kal bővült.
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Kinek fáj, ki örülhet? Közelebbről is megnéztük a legújabb adócsomagot
Azért virgács is kikandikál belőle.
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?