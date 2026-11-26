A mesterségesintelligencia-alapú szoftverfejlesztés már köztünk jár, de igazi kihívását nem a kód automatikus generálása, hanem a szervezeti működés és a fejlesztési folyamatok átalakítása jelenti – mutatott rá Debreczi János, az SMP Solutions Principal Technical Leade az AI & Digital Transformation 2026 konferencián tartott előadásában.

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A szakember elmondása szerint az önállóan működő AI-ügynökök ma már képesek akár egy teljes hétvégén, 48 órán keresztül autonóm módon szoftvert fejleszteni, tesztelni és az eredményt bemutatni. Ez a működés túlmutat az egyszerű vibe coding-on, hiszen

egy teljes, többszintű szoftverfejlesztési életciklust fed le emberi kódírás nélkül.

Az éles projektek tapasztalatai szerint ugyanakkor a technológia bevezetése önmagában nem garantálja a tartós sikert.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a kezdeti látványos sebességnövekedés ellenére a fejlesztőcsapatok a projektek végével hajlamosak visszatérni a hagyományos munkamódszerekhez, ha a szervezeti környezet nem változik velük együtt.

A klasszikus szoftverfejlesztési keretek képtelenek követni a gép által diktált tempót: ha a döntéshozatal és a specifikáció a régi struktúrában marad, a technológiai váltás önmagában nem hoz fenntartható áttörést

– emelte ki az előadó.

A szűk keresztmetszetek feloldása érdekében az SMP Mobile platform fejlesztése során a teljes folyamatot újragondolta, az architektúra átalakításánál Gene Kim The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win és Eliyahu M. Goldratt A cél (The Goal) című műveinek elveit véve alapul, és a műszaki és minőségi elvárásokat a korábbinál is szigorúbbra szabták.

Az új modellben radikális alapelveket vezettek be:

Specifikációalkotás: Az emberi kódolók nem írnak specifikációt. A dokumentációt az AI generálja az üzleti igényekből, a meglévő kódból és a rendszerdokumentációból, a felmerülő kérdéseket pedig strukturáltan továbbítja a szoftverarchitekteknek és a termékgazdáknak (Product Owner).

Az emberi kódolók nem írnak specifikációt. A dokumentációt az AI generálja az üzleti igényekből, a meglévő kódból és a rendszerdokumentációból, a felmerülő kérdéseket pedig strukturáltan továbbítja a szoftverarchitekteknek és a termékgazdáknak (Product Owner). Kódgenerálás: A kód írását és módosítását teljes egészében a mesterséges intelligencia végzi, kizárólag a jóváhagyott specifikációk alapján.

A kód írását és módosítását teljes egészében a mesterséges intelligencia végzi, kizárólag a jóváhagyott specifikációk alapján. Ellenőrzés és minőségbiztosítás: A kódot a fejlesztők helyett két független AI-folyamat ellenőrzi – amelyek közül az egyik kötelezően egy konkurens modell –, valamint szigorú automata minőségi kapukon (quality gates) kell átmennie.

A kódot a fejlesztők helyett két független AI-folyamat ellenőrzi – amelyek közül az egyik kötelezően egy konkurens modell –, valamint szigorú automata minőségi kapukon (quality gates) kell átmennie. Pragmatikus megközelítés: A fejlesztés elsődleges célja az üzleti igények kiszolgálása, a felesleges kódcsinosítást elvetve az "elég jó" elvét alkalmazzák.

A fejlesztés elsődleges célja az üzleti igények kiszolgálása, a felesleges kódcsinosítást elvetve az "elég jó" elvét alkalmazzák. Automatikus telepítés: A módosítások automatizált folyamatokon keresztül azonnal láthatóvá és tesztelhetővé válnak a felületeken.

A megközelítés eredményeként az új mobilplatformot és az első mobilalkalmazást egy kis létszámú csapat hozta létre rekordidő alatt. A fejlesztést döntően olyan backend fejlesztők végezték el, akik korábban nem rendelkeztek mobiltechnológiai tapasztalattal, így a módszer a meglévő kompetenciahiányok áthidalására is megoldást nyújtott.

A módszertan vállalati szintű skálázására a társaság elindította az "AI bajnokok" (AI Champions) kezdeményezést. A hagyományos, elméleti oktatások helyett a szervezeti egységekből kiválasztott 1-2 fős képviselőkkel 1-2 napos gyakorlati workshopokon térképezik fel a napi munkában jelen lévő akadályokat és az ismétlődő feladatokat, hogy a munkatársak maguk építhessék be az automatizációt a saját folyamataikba.

A valódi transzformáció nem a technológia használatával kezdődik, hanem akkor valósul meg, amikor a munkatársak sajátjukként tekintenek az új működési modellre, és maguk vállalnak felelősséget a folyamatokért

– hangsúlyozta Debreczi János.

Címlapkép forrása: Berecz Valter, Portfolio