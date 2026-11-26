A hagyományos részvényalapokkal szemben, amelyek általában csak az árfolyamok emelkedésekor termelnek hozamot, a hedge fundok olyan eszközöket is bevethetnek, mint a shortolás, az arbitrázs vagy a származtatott ügyletek, így eltérő piaci viszonyok között is képesek nyereséget elérni. A fokozott geopolitikai bizonytalanság, az inflációs félelmek, valamint a részvény- és kötvényárfolyamok szorosabb korrelációja miatt a hagyományos portfóliódiverzifikáció hatékonysága megkérdőjeleződött.

Emiatt a befektetők egyre inkább keresik az alternatív stratégiákat, hogy csökkentsék a részvénypiaci hozamoktól való függőségüket.

A folyamat lényege, hogy nem maguk a befektetési stratégiák változnak meg, hanem a csomagolásuk. Az összetett megoldásokat egyre gyakrabban kínálják könnyen hozzáférhető formában, például hagyományos befektetési alapokként vagy tőzsdén kereskedett alapokként (ETF). Ezek alacsonyabb belépési küszöbbel és díjakkal, valamint gyakoribb – havi vagy negyedéves – visszaváltási lehetőséggel működnek.

A legnagyobb szereplők már léptek is, Bill Ackman milliárdos befektető Pershing Square nevű cége például áprilisban 5 milliárd dollárt vont be egy tőzsdén jegyzett zártvégű alapba, amely a szokásos sikerdíj nélkül, 2 százalékos éves alapkezelési díj mellett kínál hozzáférést a kisbefektetőknek. A brit Man Group pedig tavaly szeptemberben lépett be az amerikai ETF-piacra, és három hónap alatt négyre duplázta aktívan kezelt alapjainak számát.

A nyitás globálisan is jól látható: Európában a szigorúan szabályozott, lakossági ügyfelek számára is elérhető UCITS-alapok keretrendszerébe illesztik be ezeket a stratégiákat, míg az Egyesült Államokban az ETF-ek töltik be ugyanezt a szerepet. Ázsiában a digitális vagyonkezelő platformok bontják le a korlátokat, a szingapúri Endowus például több alapnál eltörölte vagy jelentősen csökkentette a minimális befektetési összeget. Indiában pedig a speciális befektetési alapok kezelt vagyona a márciusi szint négyszeresére, 426,7 milliárd rúpiára ugrott az idei év végére, jóval alacsonyabb belépési küszöböt kínálva a hagyományos konstrukcióknál.

A lakossági termékek terjedése jelentősen olcsóbbá is teszi ezt a fajta befektetést. Míg a klasszikus fedezeti alapok régóta a 2 százalékos éves vagyonkezelési díjat és a nyereség 20 százalékát elvonó sikerdíjat alkalmazó modellről ismertek, addig a hasonló stratégiát követő lakossági ETF-ek általában csupán egyetlen, 0,4 és 1,25 százalék közötti éves díjat számítanak fel. Az alacsonyabb költség azonban kompromisszumokkal jár, mivel a lakossági termékekre szigorúbb szabályozási és likviditási előírások vonatkoznak. Ez megköti az alapkezelők kezét, akik így kénytelenek elkerülni az illikvidebb, ám sokszor a legnagyobb hozamot ígérő eszközöket.

A könnyebb hozzáférés emellett komoly kockázatokat is rejt, a kisbefektetők ugyanis alábecsülhetik a tőkeáttétellel vagy a shortolással járó veszélyeket pusztán azért, mert a termékek egyszerűbben elérhetők. A likviditás szintén gondot okozhat egy piaci pánik idején. Egyes, a magánhitelek és más alternatív eszközök értékesítésére használt úgynevezett "intervallumalapok" ugyanis negyedévente legfeljebb a befektetési jegyeik 5 százalékát váltják vissza, így a befektetők egy válsághelyzetben nem feltétlenül jutnak hozzá azonnal a pénzükhöz.

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