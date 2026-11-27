Erőteljes emelkedésbe kezdtek a kínai részvénypiacok, és a jüan is ledolgozta korábbi veszteségeit pénteken, miután a pekingi vezetés határozott ígéretet tett a tőzsde stabilizálására. A Li Csiang miniszterelnök vezette Államtanács ülésén nagyobb szerepvállalásra szólították fel az állami hátterű intézményi befektetőket a korábban 16 havi mélypontra süllyedő piacok megtámasztása érdekében.

A bejelentés hatására az irányadó Shanghai Composite, valamint a legnagyobb tőzsdei cégeket tömörítő CSI 300 index több mint 3 százalékkal ugrott meg, amivel két éve a legjobb napi teljesítményük felé vették az irányt. A technológiai fókuszú STAR 50 index még ennél is látványosabb, 12 százalékos emelkedést produkált.

A rali szinte azonnal átterjedt az egyes technológiai szektorokra és a hongkongi tőzsdére is. A félvezetőipart követő szektorindexek több mint 16 százalékkal szöktek fel, míg a mesterséges intelligenciával, felhőalapú számítástechnikával és szórakoztatóelektronikával foglalkozó vállalatok mutatói 10 százalék feletti pluszban zártak. Hongkongban a Hang Seng index 2 százalékkal, a helyi technológiai papírokat tömörítő Hang Seng Tech index pedig 6 százalékkal erősödött.

A Hszinhua állami hírügynökség beszámolója szerint

a kormányzat eddigi legerősebb piactámogató jelzéseként a kabinet kiemelte, hogy a tőkepiacok kulcsfontosságúak a tágabb értelemben vett gazdaság számára.

Ennek jegyében a Central Huijin állami befektetési alap a jövőben kvázi stabilizációs alapként lép fel a bőséges likviditás biztosítása érdekében. A vezetés emellett olyan intézkedéseket sürgetett, amelyekkel a hosszú távú alapokat részvényvásárlásra ösztönzik, valamint hatékonyabban védekezhetnek a külföldi piacokról begyűrűző kockázatok ellen.

Kenny Ng, a hongkongi Everbright Securities International stratégája szerint a lépés valóságos vérfrissítést jelentett a régóta pesszimista hangulatú piacoknak. A szakértő rámutatott arra, hogy a befektetők most kaptak egy biztos pontot, hiszen számíthatnak az állami alapok közbelépésére, ha a helyzet súlyosra fordulna. A kormányzati ülés egyértelmű üzenetet küldött arról, hogy a szabályozók nem akarják hagyni a tőzsde további gyengülését. A piaci trendeket ugyanakkor a továbbiakban is nagyban befolyásolják majd az amerikai–kínai kapcsolatok, a kereskedelmi vámok, valamint a szigorodó amerikai korlátozások miatti csipellátási nehézségek.

Forrás: Reuters

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