Erős napot zárt pénteken a budapesti tőzsde, a BUX-index 2,8 százalékkal emelkedett az előző záróértékhez képest. A hosszú távú trend továbbra is emelkedő, rövid és középtávon azonban még csökkenő irányt jeleznek a mozgóátlagok. Mind a négy hazai blue chip árfolyama nőtt, a közepes kapitalizációjú papírok közül pedig az Appeninn 10, a Rába 5,1 százalékkal erősödött. A legnagyobb forgalom az OTP részvényeiben volt, amelyekből 20,9 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.

Pénteken a BUX-index 2,8 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban az Appeninn és a Rába teljesített, előbbi 10,0, utóbbi 5,1 százalékot erősödött, a sor végén a Duna House állt 2,9 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 20,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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