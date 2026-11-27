A London Business School és a Cambridge-i Egyetem kutatóinak legújabb elemzése szerint idén szeptemberben

akár a 97 százalékot is elérhette egy AI-vezérelt tőzsdei buborék kialakulásának valószínűsége.

Bár a szakértők által használt két másik, alternatív modell ennél visszafogottabb, 40 százalék körüli értéket mutatott, mindhárom mérés messze meghaladja a historikus átlagot. A mutatók így megközelítik, vagy akár túl is szárnyalják az 1990-es évek végén látott internetes részvényláz szintjét.

A Marco Grotteria, Afonso Alves Monteiro és Constantine Yannelis által jegyzett tanulmány szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények gyors árfolyam-emelkedése, valamint az adatközpontokba és a számítási infrastruktúrába áramló hatalmas tőke komoly aggodalomra ad okot. A jelek arra utalnak, hogy a vállalatok értékeltségét a valós gazdasági fundamentumok helyett részben már a spekulatív várakozások fűtik. A múltbeli adatok alapján amikor a kutatók által használt lufiindex emelkedni kezdett, a következő egy-két évben jellemzően jóval gyengébben teljesített a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq, még akkor is, ha az adatokat megtisztították az infláció, a kamatszint és az árazási mutatók hatásaitól.

A sajátos lufiindex létrehozásához a szakemberek nagy nyelvi modellek segítségével elemezték a The Economist című folyóirat közel 796 ezer cikkét, amelyek 1843 és 2013 között jelentek meg. A vizsgálat során tíz ország 22 történelmi piaci lufiját vették górcső alá, köztük az 1840-es évek brit vasútépítési mániáját, a dotkomlufit, valamint a 2008-as globális pénzügyi válságot megelőző ingatlanpiaci fellendülést. Öt olyan tényezőt azonosítottak, amely különösen jól jelzi a túlzott spekulációt. Ezek közé tartoznak

az erős spekulatív narratívák,

a felügyeleti szervek figyelmeztetései,

a túlzott kockázatvállalás jelei,

a túlértékeltséggel kapcsolatos aggodalmak,

valamint a piaci eufóriáról szóló beszámolók.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a gazdasági sajtó rendszeresen túlbecsüli az összeomlás esélyét. A korabeli cikkek alapján átlagosan 20 százalékos esély mutatkozott arra, hogy fél éven belül súlyos piaci zuhanás következik be, miközben a valóságban ez csupán az esetek 5,7 százalékában történt meg.

A döntő tényező azonban nem a figyelmeztetések puszta megléte, hanem azok sűrűsödése volt.

Amikor a kutatók véletlenszerűen összehasonlítottak egy lufiidőszakba eső és egy átlagos hónapot, az általuk előnyben részesített index az esetek 74 százalékában magasabb értéket mutatott a lufi idején, a dotkomkorszak esetében pedig ez az arány elérte a 94 százalékot.

A szerzők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egy piaci lufi felismerése nem jelenti azt, hogy a kipukkanásának pontos idejét is meg lehetne jósolni, hiszen a figyelmeztető jelek gyakran hónapokkal vagy akár évekkel is megelőzik a tőzsdei csúcsokat. Azt is elismerték, hogy a kutatásnak vannak módszertani korlátai, a szövegelemzéshez használt AI-modellek ugyanis már rendelkeztek előzetes tudással a történelmi tőzsdei összeomlásokról, ami befolyásolhatta a régi cikkek értékelését.

Mindemellett az AI-részvények esetleges túlértékeltsége nem von le semmit magának a technológiának a gazdasági jelentőségéből. A korábbi technológiai forradalmak – mint a vasút vagy az internet elterjedése – értékes infrastruktúrát hagytak maguk után jóval azután is, hogy a spekulációval szerzett vagyonok elillantak. A kutatók megfogalmazása szerint egy mesterséges intelligenciához kötődő tőzsdei lufi és egy valódi technológiai forradalom egyáltalán nem zárja ki egymást.

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