Kitart a lendület, 1,1 millió közelében a nyugdíjpénztári taglétszám
Megállíthatatlanul özönlenek az új megtakarítók a magyar önkéntes nyugdíjpénztárakba, az idei harmadik negyedévben összesen 11 ezer fő (naponta 120 fő) döntött úgy, hogy elindít egy ilyen megtakarítást – derül ki a Magyar Nemzeti Bank ma reggel közölt adataiból.
Ez az utóbbi időszakban már szokványosnak mondható, de a korábbi évekkel összevetve igen magas szám,
például 2022 és 2024 között gyakran alig 7 ezer új belépőt köszönthettek negyedévente a nyugdíjpénztárak.
A sok új belépésnek köszönhetően a nyugdíjpénztári taglétszám is növekvő pályára állt, a legfrissebb adat szerint 2026 szeptemberének végén az 1,1 millió főt súrolta a tagság, nettó 5 ezer fős növekedéssel a június végi álláshoz képest. A harmadik negyedévben mintegy 3700 fő részesült nyugdíjszolgáltatásban, 1500 fő kilépett, valamint 800 pénztártag elhalálozott.
A mögöttünk hagyott négy negyedévet az önkéntes nyugdíjpénztárak 15 500 fős növekedéssel zárták, azaz a korábbi évek tartós negatív trendje már csak kellemetlen emlék, a 2024-ben történt fordulat kifejezetten stabilnak tűnik. A megtakarítás töretlen népszerűségét a hozzá kapcsolódó SZJA-visszatérítés, a bőven infláció feletti hozamok, illetve a kedvező költségek is hajthatják.
Más irányból szemlélve viszont félig üres a pohár: Magyarországon közel 4,7 millióan dolgoznak, vagyis kb. 3,6 millió dolgozónak nincs önkéntes nyugdíjpénztári számlája. A többi nyugdíj-megtakarítás (nyugdíjbiztosítás és NYESZ) együttesen bő 600 ezer fős megtakarítói bázist ér el, így – a duplikációk kiszűrése nélkül is –
minimum 3 millió magyar dolgozó, a foglalkoztatottak mintegy kétharmada nem rendelkezik semmilyen dedikáltan nyugdíjcélú megtakarítással.
A befizetések és a hozamok is gyarapítják a vagyont
A pénztárak a kezelt vagyon terén is jól muzsikáltak: a június végi 2616 milliárd forintról szeptember végére 2664 milliárd forintra hízott a nyugdíjpénztári portfólió értéke (+48 milliárd forint), ez új csúcsot jelent. A vagyongyarapodás részben a nettó pénzbeáramlásnak, részben a pozitív befektetési hozamoknak volt köszönhető.
A legfrissebb számok szerint egy megtakarítóra átlagosan 2,44 millió forintos számlaegyenleg jut; ez a jelenlegi átlagnyugdíj 265 ezer forintos összege alapján kb. 9,2 havi átlagnyugdíjnak felel meg. Tavaly ilyenkor kb. 2,18 millió forintnyi átlagos megtakarítás jutott egy pénztártagra, azaz egy év alatt 254 ezer forinttal (havonta kb. 21 ezer forinttal) nőtt az egy főre jutó egyenleg.
A pénztári befizetések negyedéves összevetésben minimálisan változtak: a tagok saját befizetései 39 milliárd forintot tettek ki 2026 harmadik negyedévében, a munkáltatói hozzájárulások összege pedig 14 milliárd forint volt, így együttesen 52 milliárd forintnyi befizetést teljesítettek a megtakarítók és foglalkoztatóik,
ez 9,5%-kal haladja meg az egy évvel korábbi adatot.
Ha a befizetéseket is egy pénztártagra vetítjük, az idei harmadik negyedévben átlagosan havi 11 900 forintot tettek félre "saját zsebből" a megtakarítók, a munkáltatói befizetések pedig havi 4400 forintra rúgtak. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a tagság nagyjából fele valójában inaktív, azaz hosszú ideje egyáltalán nem teljesít befizetéseket a számlájára. Emiatt a ténylegesen fizető tagok egy főre jutó befizetései valójában jóval nagyobbak ezeknél az összegeknél.
2025-ben, sőt 2026 első negyedévére áthúzódóan is a pénztári kifizetéseknél lehettünk tanúi a legtöbb érdekességnek, miután tavaly átmenetileg megnyílt a lehetőség arra, hogy a megtakarítók adómentesen felvegyék az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításukat, és lakáscélra fordítsák azt. Még az idei első negyedévben is kiemelkedően magas, 16,2 milliárd forint volt az "egyéb" célú kifizetések összege, ami túlnyomórészt a lakáscélú kifizetéseket takarta. A projekt végeztével ez a sor szinte teljesen lenullázódott (mostanra 0,8 milliárd forintra esett), azaz visszaállt a normál működés, többé nem zúdul kifelé a pénz lakáscélra a nyugdíjpénztárakból.
Nyugdíjszolgáltatásra 18 milliárd forintot, várakozási időn túli nem nyugdíjcélú kifizetésekre 11 milliárdot,
kilépésekre és öröklésekre 4 milliárd forintot fordítottak az önkéntes nyugdíjpénztárak az idei harmadik negyedévben.
Alacsony infláció mellett kétszámjegyű hozamok
Az önkéntes nyugdíjpénztári portfólió összetételét nézve az idei harmadik negyedévben nem történtek nagy változások, továbbra is eléggé kockázatkerülő allokációról beszélhetünk: a kötvények (főként magyar állampapírok) részaránya enyhén, 50,4%-ra emelkedett, a bankbetétek és készpénz súlya 1,9%-ra mérséklődött, a részvényeké lényegében stagnált (12,2%), a befektetési jegyeké kissé növekedett (34,8%).
A szektor jellegzetességének mondható alacsony részvénysúly hosszú távon fékezi az elérhető hozamokat,
erről itt írtunk részletesen.
A befektetési eredmények terén a kiugró második negyedévi teljesítmény után fékezést hozott az idei harmadik negyedév: a nyugdíjpénztárak kb. 40 milliárd forintnyi nettó hozamot termeltek, ami a vagyonra vetítve 1,5%-os hozamnak feleltethető meg.
Négy negyedévre visszatekintve 12% körüli gördülő hozam adódik az adatokból – ez a szeptemberben mért, 1,6%-os éves infláció tükrében kiemelkedően nagy reálhozamot takar. A magyar nyugdíjpénztárak harmadik negyedévi hozamaival itt foglalkoztunk részletesen.
Arról, hogy a nyugdíjpénztári vezetők milyen változásokat sürgetnek a megtakarítási kedv erősítése érdekében, itt számoltunk be. Kármán András pénzügyminiszter tegnapi, öngondoskodást érintő megszólalásáról itt tudósítottunk.
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