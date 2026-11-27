Az azonnali (spot) piacon az arany ára 2,8 százalékkal, unciánként 3645 dollárra ugrott kora délutánra, visszakapaszkodva a szerdán érintett mélypontról,
amely 2025 augusztusa óta a legalacsonyabb szint volt.
A fordulatnak köszönhetően a nemesfém négyszázalékos heti plusz felé tart.
Carlo Alberto De Casa, a Swissquote külső elemzője szerint a többnapos esés után visszatértek a vevők a piacra. Hozzátette, hogy a technológiai és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények árfolyama láthatóan stabilizálódott a legutóbbi eladási hullám után. Ez kedvez az aranynak, a részvénypiaci zuhanás ugyanis korábban arra kényszerített egyes befektetőket, hogy fizikaiarany-pozícióik leépítésével teremtsenek elő likviditást a más piacokon elszenvedett veszteségeik fedezésére. A szakértő úgy látja, hogy az árfolyam egykönnyen nem tér vissza az 5000 dolláros szintre, arra viszont jó esély mutatkozik, hogy ismét elérje a 4000–4200 dolláros sávot.
A drágulást az is segítette, hogy megállt az amerikai dollár erősödése, miután a zöldhasú a hét elején 22 havi csúcsra ért. A gyengébb dollár olcsóbbá teszi a dollárban jegyzett nyersanyagokat a más devizával rendelkező vásárlók számára. Emellett a részvénypiacok is megnyugodtak a megpróbáltatásokkal teli hónap végéhez közeledve. Az egyesült államokbeli munkaszüneti nap miatti alacsonyabb forgalom átmeneti fellélegzést hozott a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői félelmek közepette.
A szerdán közzétett makrogazdasági adatok ugyanakkor árnyalják a képet, mivel az amerikai gazdaság a harmadik negyedévben a vártnál sokkal gyorsabban bővült, miközben az infláció gyorsult októberben. Ez megerősítette azokat a várakozásokat, amelyek szerint az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a jövő hónapban, majd 2027 elején ismét kamatot emel. Az emelkedő kamatok általában csökkentik a kamatot nem fizető arany vonzerejét, mivel növelik a rivális, kamatozó eszközök hozamát.
Mindeközben a héten megélénkült a fizikai arany iránti kereslet a legfontosabb ázsiai központokban. Indiában fellendült az ékszer- és a befektetési célú vásárlás, Kínában pedig az erős lakossági kereslet tartotta magasan a helyi felárakat. A többi nemesfém is drágult pénteken, így az ezüst árfolyama 5,7 százalékkal 43,88 dollárra, a platináé 3,6 százalékkal 1336,96 dollárra, a palládiumé pedig 3,5 százalékkal 903,79 dollárra emelkedett unciánként, amivel mindhárom fém heti nyereséggel zárhat.
Forrás: Reuters
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