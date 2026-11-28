A Google további számítási kapacitást bérelne a SpaceX-től – közölte Elon Musk a közösségi médiában. A két vállalat között már most is él egy több évre szóló, dollármilliárdos megállapodás, a mesterséges intelligencia térnyerése miatt azonban a technológiai óriásoknak egyre nagyobb szerverparkokra van szükségük. A megnövekedett igények kielégítése érdekében a SpaceX hatalmas összegeket fektet új szuperszámítógép-központok építésébe.

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Elon Musk szombaton az X-en osztotta meg a hírt, miszerint

a Google érdeklődik a SpaceX-től bérelt számítási kapacitásának bővítése iránt.

Az üzletember további részleteket nem árult el, és a Reuters megkeresésére sem ő, sem a két érintett vállalat nem reagált.

A két cég együttműködése ezen a téren nem új keletű, hiszen a SpaceX még a hatalmas sikert arató tőzsdei bevezetése előtt többéves felhőszolgáltatási szerződést kötött a keresőóriással. A júniusban bejelentett megállapodás értelmében

a Google idén októbertől 2029 júniusáig havonta 920 millió dollárt fizet a szolgáltatásért.

A jelenleg biztosított hátteret mintegy 110 ezer Nvidia grafikus feldolgozóegység (GPU), valamint központi processzorok, memóriák és egyéb kapcsolódó hardverelemek alkotják.

A számítási infrastruktúra iránti kereslet a generatív mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatások megjelenése óta ugrásszerűen megnőtt. Ez arra készteti a technológiai vállalatokat, hogy hatalmas összegeket fektessenek az Nvidia és más gyártók fejlett chipjeivel felszerelt adatközpontokba.

Nem a Google az egyetlen, amely a SpaceX erőforrásaira támaszkodik, májusban a rivális Anthropic is bejelentette, hogy megállapodást kötött a vállalattal a számítási kapacitások igénybevételéről. Egy júniusi hatósági bejelentésből az is kiderült, hogy a SpaceX által a Google-lel és az Anthropic-kal kötött szerződések összértéke meghaladja a 70 milliárd dollárt.

A fokozódó igények kiszolgálása érdekében

a SpaceX a már meglévő, Memphis környéki központján túl is jelentősen bővíti az infrastruktúráját.

A vállalat még ebben a hónapban közölte, hogy több mint 74 milliárd dolláros beruházást tervez. Ennek keretében egy új szuperszámítógép-létesítményt húznak fel a texasi Rio Grande-völgyben található Starbase bázison, egy második campust pedig az arizonai Cochise megyében építenek fel.

Forrás: Reuters

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